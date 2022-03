Streit eskaliert: Mann erleidet Schnittverletzung

Berlin. In Berlin-Pankow ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Einer der beiden, ein 24-Jähriger, soll am Sonntagabend in der Parkstraße seinem 30 Jahre alten Kontrahenten eine Schnittverletzung am Hals mit einem Messer zugefügt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor sollen sich die beiden Männer gerangelt haben. Nach der Attacke soll der 24-Jährige geflüchtet sein. Alarmierte Polizisten nahmen ihn einige Straßen weiter fest und fanden Drogen bei ihm. Da er Anzeichen zeigte, unter Drogeneinfluss zu stehen, wurde ihm Blut abgenommen. Der 30-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Auslöser für den Streit soll laut Polizei ein "nichtiger" Grund gewesen sein.

© dpa-infocom, dpa:220328-99-705031/2

