Ukrainerin vermisst: Vermutlich traumatisiert

Eichwalde. Die Polizei sucht in Eichwalde (Dahme-Spreewald) nach einer vor dem Ukraine-Krieg geflüchteten 75-Jährigen. Sie wird seit Sonntagmittag vermisst. Die Frau wohne bei ihrer Tochter, die ihre Mutter als vermutlich traumatisiert sowie orientierungslos beschreibe, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Die Einsatzkräfte suchten den Angaben zufolge auch mit einem Hubschrauber und einer Wärmebilddrohne nach der Frau. Am Montag ging die Suche mit Hunden weiter - zunächst ohne Erfolg. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der Frau um Mithilfe. Die Vermisste ist mit einer dunklen Hose, dunklen Turnschuhe sowie einer schwarzen Jacke bekleidet und trägt ein gelbes Kopftuch. Sie ist etwa 1,50 Meter groß, schlank und trägt kurze dunkle Haare.

Mehr über aktuelle Einsätze von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem täglichen Blaulicht-Blog.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.