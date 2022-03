In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 28. März 2022.

Berliner Polizei stoppt Sportwagen - 68 km/h zu schnell

Die Berliner Polizei hat einen PS-starken Sportwagens auf der Autobahn A113 gestoppt. Wie die Polizei bei Twitter meldete, sei der Fahrer mit 148 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs gewesen. Weiter hieß es, bei der Fahrt habe es sich um die "Jungfernfahrt" des Sportwagens gehandelt; auf dem Beifahrersitzt habe der Sohn des Fahrers gesessen. Auf derselben Strecke habe der Verkehrsdienst auch einen 29 Jahre alten Motorradfahrer gestoppt, der dort mit 157 km/h raste. Auf beide Fahrer kommen je mindestens 700 Euro Bußgeld und 3 Monate Fahrverbot zu.

Reinickendorf: Tankstellenraub mit Messer und Küchenbeil

Mit Messer und Küchenbeil bewaffnet haben zwei Unbekannte eine Tankstelle in der Scharnweberstraße in Reinickendorf überfallen. Dort bedrohten sie am Sonntagabend zunächst die 35 Jahre alte Kassiererin und forderten die Herausgabe von Geld, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Schließlich trat einer der Täter hinter den Verkaufstresen und nahm sich selbst das verlangte Geld aus der Kasse. Dann flüchteten die beiden Männer in Richtung Eichborndamm. Wie viel Geld sie erbeutet haben, war zunächst unklar. Die Kassiererin wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Gesundbrunnen: Mit Messer verletzt

In Gesundbrunnen hat ein Unbekannter am Sonntagachmittag einen Mann mit einem Messer. Wie die Polizei mitteilte, soll sich der 35-Jährige gemeinsam mit seinem 31 Jahre alten Begleiter gegen 14 Uhr auf dem Gehweg der Pankstraße aufgehalten haben, als ein bislang Unbekannter die beiden nach einer Zigarette gefragt haben soll. Nachdem der ältere der beiden eine Herausgabe verweigerte, soll es zu einem Streitgespräch gekommen sein, in dessen Folge der Unbekannte ein Messer gezogen und mehrere Stichbewegungen in Richtung des Mannes ausgeführt haben soll. Der 35-Jährige konnte ausweichen, erlitt aber – vermutlich bei der Abwehr der Messerstiche – Schnittverletzungen an einer Hand. Anschließend flüchtete der Angreifer. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Begleiter blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Kreuzberg: Festnahme nach Büroeinbruch

Polizisten haben in der Nacht zu Montag einen mutmaßlichen Einbrecher in Kreuzberg festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 34-Jährige zuvor dabei beobachtet worden, wie er sich Zugang zu einem Bürogebäude an der Charlottenstraße verschafft und dieses gegen 0.40 Uhr mit vermeintlichem Diebesgut wieder verlassen hatte. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Beamte neben einem Tresor und Geldkarten auch Tatwerkzeug sicher. Der Mann wurde anschließend einem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Neukölln: Feuer greift auf Laube über

Bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage im Neuköllner Ortsteil Britz ist am Sonntagnachmittag eine Laube erheblich beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, brannte gegen 13 Uhr zunächst ein hölzerner Fahnenmast auf einer Parzelle der Siedlung im Koppelweg. Die Flammen griffen kurz darauf auf die danebenstehende Gartenlaube über, in welcher sich keine Menschen befanden, so dass auch niemand verletzt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Da an dem Fahnenmast eine ukrainische Flagge gehisst gewesen sein soll und eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen wegen besonders schwerer Brandstiftung übernommen.