Kopfverletzungen und Rippenbrüche: Mann überfallen

Berlin. Bei einem Raubüberfall in einem Park in Berlin-Neu-Hohenschönhausen wurde am Samstagabend ein 49 Jahre alter Mann schwer verletzt. Er habe in der Nähe des Skateparks an der Egon-Erwin-Kisch-Straße mit einem 31-jährigen Bekannten auf einer Bank gesessen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine etwa zehn- bis zwölfköpfige Gruppe von Jugendlichen habe die beiden dann unvermittelt angegriffen. Während der jüngere Mann unverletzt habe fliehen können, hätten die Angreifer auf den älteren eingeschlagen und eingetreten. Er erlitt Kopf- und Gesichtsverletzungen sowie mehrere Rippenbrüche.

Im Anschluss fehlten das Handy des Mannes sowie seine Brieftasche und eine Musikbox, die aus dem Anhänger seines Fahrrads gestohlen worden sein soll. Rettungskräfte brachten den 49-Jährigen ins Krankenhaus.

