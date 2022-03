Betrunkener stürzt acht Meter tief auf Autobahn

Berlin. Nach einem misslungenen Handstand auf dem Geländer einer Autobahnbrücke in Berlin-Tegel ist ein 25-Jähriger acht Meter in die Tiefe gestürzt - und verletzte sich trotzdem nur leicht. Der betrunkene junge Mann habe bei seinem Turnversuch am Freitagabend auf der Aristide-Briand-Brücke das Gleichgewicht verloren und sei auf der Autobahn A111 aufgeschlagen, wie die Polizei mitteilte. Die Brücke verlaufe an der Stelle etwa in acht Metern Höhe über die Fahrbahn.

Ein Motorradfahrer sowie zwei außer Dienst befindliche Polizisten hätten die Unfallstelle abgesichert und sich um den 25-Jährigen gekümmert, bis die Rettungskräfte eingetroffen seien. Ob Autos ausweichen mussten, wurde zunächst nicht bekannt. Trotz nur leichter Verletzungen blieb der junge Mann zur Beobachtung im Krankenhaus. Die Autobahn war in nördlicher Richtung für rund eine Stunde komplett gesperrt.

