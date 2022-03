Mann stürzt aus großer Höhe ab und verletzt sich schwer

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 27. März 2022.

Kreuzberg: Junger Mann stürzt aus großer Höhe aus einem Haus



Gegen 1:45 Uhr kam es in der Gneisenaustraße in Kreuzberg zu einem Unfall, als ein junger Mann aus großer Höhe stürzte. Der Schwerverletzte musste vor Ort von Notfallsanitätern und einer Notärztin minutenlang stabilisiert werden und kam dann zur Weiterbehandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Mehrere Freunde/ Bekannte des jungen Mannes erlitten nach Informationen vor Ort einen leichten Schock. Die genauen Unfallursache muss nun durch die Polizei geklärt werden.

Tegel: Mann versucht Handstand auf einer Brücke und stürzt auf die Autobahn

Ein 25-Jähriger soll am Sonnabend gegen 20.35 Uhr auf der Brüstung der Aristide-Briand-Brücke in Tegel einen Handstand vollführt, dabei das Gleichgewicht verloren und schließlich auf die Fahrbahntrennung der darunter entlangführenden Autobahn 111 aufgeschlagen sein. Ein Kradfahrer und zwei außer Dienst befindliche Polizeibeamte versorgten den Mann, bis die Rettungssanitäter eingetroffen waren. Der alkoholisierte Mann wurde nur leicht verletzt, blieb aber zur Beobachtung in einem Krankenhaus. Die Autobahn war in nördliche Richtung bis 21.30 Uhr komplett gesperrt.

Spandau: Klimaaktivisten blockierten Haupttor von Heizkraftwerk

Dutzende Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben am Sonntag mit einer Sitzblockade vor dem Heizkraftwerk Reuter West in Spandau gegen die Nutzung fossiler Brennstoffe demonstriert. Rund 70 Demonstranten in weißen Overalls hatten sich auf der Straße vor dem Haupttor des Kraftwerks niedergelassen, wie die Polizei mitteilte. Den Polizeiangaben zufolge seien Demonstranten auch auf das Gelände des Kraftwerks vorgedrungen und hätten ein Förderband sowie einen Kran vorübergehend besetzt.

Brandanschlag auf Signalkasten an S-Bahnhof in Strausberg

Unbekannte Täter haben nach Polizei-Angaben einen Brandanschlag auf einen Signalkasten am S-Bahnhof Hegermühle in Strausberg verübt. Der Brand habe am frühen Sonntagmorgen von Mitarbeitern der Bahnsicherheit schnell gelöscht werden können. Der S-Bahn-Betrieb sei deshalb nur kurzzeitig beeinträchtigt gewesen. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.