Frau von Lastwagen überrollt und schwer verletzt

Berlin. Bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Neu-Hohenschönhausen ist eine 55 Jahre alte Radfahrerin überrollt und schwer verletzt worden. Die Frau wurde am Freitagnachmittag von dem rechtsabbiegenden Fahrzeug erfasst und stürzte vom Rad, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Lastwagen rollte anschließend über ihre Beine. Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr über aktuelle Einsätze von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem täglichen Blaulicht-Blog.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.