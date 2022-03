Drei Verletzte bei Brand in Klinikum Neukölln

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 26. März 2022.

Prenzlauer Berg: Gruppe greift mehrere junge Männer im Mauerpark an

Eine Gruppe von 10 bis 15 jungen Menschen hat am späten Freitagabend mehrere Personen im Mauerpark in Prenzlauer Berg angegriffen. Wie die Polizei auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mitteilte, hatte die Gruppe gegen 22 Uhr einen 19-Jährigen zunächst beschimpft. Anschließend nahm einer aus der Gruppe heraus einen Gegenstand und schlug ihn gegen den Kopf des 19-Jährigen. Als dieser am Boden lag, schlugen ihn weitere Täter mit Fäusten. Der 19-Jährige musste mit einer Platzwunde am Kopf ambulant im Krankenhaus behandelt werden, so eine Sprecherin der Polizei.

Gegen 22.10 Uhr ging die Tätergruppe ähnlich bei einem 20-Jährigen vor. Die Täter hatten zunächst Geld von dem jungen Mann gefordert und ihn anschließend ins Gesicht geschlagen. Auch er erlitt eine Platzwunde am Kopf. Nur 20 Minuten später, gegen 22.30 Uhr, schlugen die Täter erneut zu. Wieder ein junger Mann, 20 Jahre alt, wurde ins Gesicht geschlagen und erlitt ebenfalls eine Platzwunde im Gesicht. Die Polizei rückte anschließend mit Einsatzkräften an, konnte die Täter allerdings nicht mehr ausfindig machen, so die Polizeisprecherin weiter.

Gegen 22.45 Uhr wurden nach Angaben der Polizeisprecherin dann ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger ebenfalls von der Gruppe angegriffen worden. Ein Täter schlug dabei dem 18-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf. Der junge Mann erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf. Auf der Flucht stolperte er und verlor seine Musikbox, die von der Tätergruppe an sich genommen wurde. Dem 19-Jährigen wurde bei dem Angriff ins Gesicht geschlagen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lichtenberg: Lkw überrollt Radfahrerin und verletzt sie schwer

Ein Lkw hat am Freitagnachmittag in Lichtenberg eine Radfahrerin schwer verletzt. Der 63 Jahre alte Fahrer des Lkw soll gegen 15.35 Uhr laut Polizei in der Pablo-Picasso-Straße nach rechts in eine Grundstückseinfahrt eingebogen sein. Dabei erfasste der Laster die 55 Jahre alte Radfahrerin, die in Richtung Gehrenseestraße unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die Frau und geriet unter den Lkw, der ihre Beine überrollte. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Reinickendorf: Autofahrer erfasst Fußgängerin und verletzt sie schwer

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin am Freitagmittag in Reinickendorf erlitten. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer gegen 13.40 Uhr auf der rechten Spur der Residenzstraße Richtung Straße Am Schäfersee in Höhe der Simmelstraße angehalten, um der Fußgängerin zu ermöglichen, die Straße zu überqueren.

Zeitgleich fuhr ein 50-Jähriger auf der linken Spur der Residenzstraße in dieselbe Richtung. Weil vor ihm ein Auto links abbiegen wollte, wechselte auf die rechte Spur und scherte dabei vor dem haltenden Auto ein. Dabei rammte er die 35 Jahre alte Fußgängerin, die stürzte und schwere Verletzungen am gesamten Körper erlitt. Zeugen versorgten die Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die sie in ein Krankenhaus brachten. Der 50-Jährige habe deutlich unter dem Eindruck des Geschehens gestanden, so die Polizei.

Neukölln: Drei Verletzte bei Brand in Klinikum Neukölln

Bei einem Brand im Klinikum Neukölln sind am Samstagmorgen drei Personen verletzt worden. Das Feuer in dem Krankenhaus in der Rudower Straße in Buckow brach aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Patientenzimmer aus, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Der Patient, der in dem Zimmer lag, erlitt Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung. Die beiden Pflegekräfte, die den Mann aus dem Zimmer retteten, erlitten ebenfalls eine Rauchgasvergiftung.

Der Brand war schnell gelöscht, die Station wurde aber noch längere Zeit belüftet. Es waren Dutzende Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Müncheberg: Brand in Autowerkstatt

Die Autowerkstatt brannte in voller Ausdehnung.

Foto: Thomas Peise

In Müncheberg im Landkreis Märkisch-Oderland ist am Freitagabend eine Autowerkstatt in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte nach Angaben von vor Ort mit einem Großaufgebot zu der Einsatzstelle an der Frankfurter Chaussee (B5) aus. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Ursache des Feuers ist unklar.

Neukölln: Jugendliche beschimpfen und schlagen Mann

Drei Jugendliche haben am Freitagmittag in Neukölln einen Mann erst beschimpft und dann geschlagen, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Der 31-Jährige sei gegen 13.30 Uhr zu Fuß auf der Karl-Marx-Straße Richtung Hermannstraße unterwegs gewesen, als er von den Jugendlichen in Höhe Fuldastraße angesprochen worden sei. Diese hätten ihn zuerst mehrfach sexuell beleidigt und ihm mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben.

Zudem hätten die Angreifer ihm auch noch Ohrringe aus dem Ohr gerissen und versucht, ihn auf die Straße vor Autos zu stoßen. Zwei Frauen im Alter von 35 und 41 Jahren sowie ein 35-Jähriger sprachen die Angreifer an, die daraufhin die Flucht ergriffen. Das Opfer der Schläge lehnte eine ärztliche Versorgung ab. Der Staatsschutz ermittelt.

Prenzlauer Berg: 16-Jähriger niedergestochen

Ein 16-Jähriger ist am Freitagabend in Prenzlauer Berg niedergestochen und schwerst verletzt worden. Der Polizei zufolge soll es gegen 20.30 Uhr am Kollwitzplatz eine Auseinandersetzung zwischen mehr als zehn Jugendlichen gegeben haben. Dabei sei der Jugendliche verletzt worden. Zudem sollen die Angreifer dessen Umhängestasche geraubt haben. Ein weiterer 16-Jähriger sei geohrfeigt und ebenfalls beraubt worden sein. Der Niedergestochene wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Lichterfelde: 30 bis 50 Maskierte vor Friseurgeschäft - Polizeieinsatz

Etwa 30 bis 50 maskierte Personen haben am Freitagabend in Lichterfelde die Polizei auf den Plan gerufen. Demnach hatte die Gruppe vor einem Friseur in der Osdorfer Straße teilweise Schusswaffen und Baseballschläger bei sich. Mehrere Zeugen berichteten zudem von Schüssen. Zudem soll ein Unbekannter mit einer Eisenstange die Scheibe eines Geschäfts von außen eingeschlagen haben. Als zwei Männer das Geschicht verließen, habe er sie mit Reizgas besprüht. Die beiden 23-Jährigen erlitten dabei Augenreizungen.

Die Polizisten überprüften zwei Fahrzeuge und fanden in einem eine kleine Menge Drogen. Mehrere Beteiligte sollen mit Autos geflüchtet sein, bevor die Polizei eintraf. In der Nähe des Friseurgeschäfts entdeckten die Beamten scharfe Munition sowie ein Reizstoffsprühgerät. Patronenhülsen und Einschusslöcher wurden nicht entdeckt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.