Coole Bankangestellte vereitelt Überfall

Berlin. Eine coole Bankangestellte hat einen Bankräuber souverän abblitzen und von der Polizei festnehmen lassen. Der 23-jährige Mann betrat am Donnerstagnachmittag gegen 17.00 Uhr die Bankfiliale am Alexanderplatz und verlangte am Kassenschalter Geld, wie die Polizei mitteilte. Die 52-jährige Frau drückte nur den Alarmknopf und ging dann in ein Hinterzimmer. Kurz darauf fuhren mehrere Polizeiwagen vor und die Polizisten überwältigten den Räuber, der Widerstand leistete. Die Polizei prüft nun, ob der Verdächtige auch am Montag einen Überfall in derselben Bank, bei dem Geld erbeutet wurde, begangen haben könnte.

