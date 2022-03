Berlin: 53-Jährige vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Die Frau war am 16. März aus einer Klinik in Nikolassee verschwunden. Nun wurde sie in einem Café in Braunau am Inn angetroffen.

Berlin. Die seit dem 16. März in Berlin vermisste 53-Jährige ist wieder da. Die Frau wurde am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr in einem Café in Braunau am Inn in Österreich angetroffen. Ein Mitarbeiter erkannte die 53-Jährige aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung und rief die Polizei. Mittlerweile befindet sich die Frau zur Behandlung in einem Krankenhaus.