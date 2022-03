Verkehrskontrollen in Berlin: Die größten Sünden

Am Mittwoch führte die Polizei in Berlin verstärkt Verkehrskontrollen durch. Die Beamten stellten vor allem viele Raser. Ein Überblick.

Berlin. Viele Verkehrskontrollen, viele Verkehrssünden: Das ist das Ergebnis einer verstärkten Verkehrsüberwachung der Polizei Berlin am Mittwoch. Die Ergebnisse hat die Polizei am Donnerstag in einem Thread auf Twitter zusammengefasst. Hier die größten Sünden:

In Lichtenberg wurde an einem Schulweg das Geschwindigkeitsgebot von maximal 30 km/h 14x überschritten. Ein Fahrzeug fuhr 61 km/h.

wurde an einem Schulweg das Geschwindigkeitsgebot von maximal 30 km/h 14x überschritten. Ein Fahrzeug fuhr 61 km/h. In Spandau gilt vor einer Kita ebenfalls Tempo 30. Hier raste ein Vater mit seinem sechsjährigen Sohn mit 83 km/h durch. Er bat den Verkehrsdienst, ein Auge zuzudrücken. Er habe ja schon sieben Punkte in Flensburg, so die Polizei.

gilt vor einer Kita ebenfalls Tempo 30. Hier raste ein Vater mit seinem sechsjährigen Sohn mit 83 km/h durch. Er bat den Verkehrsdienst, ein Auge zuzudrücken. Er habe ja schon sieben Punkte in Flensburg, so die Polizei. In Neukölln an der Hans-Fallada-Schule waren ebenfalls viele zu schnell oder hatten das Handy am Ohr. Ein Fahrer war zu schnell, stand unter Drogen und hatte keine Fahrerlaubnis.

an der Hans-Fallada-Schule waren ebenfalls viele zu schnell oder hatten das Handy am Ohr. Ein Fahrer war zu schnell, stand unter Drogen und hatte keine Fahrerlaubnis. In Mitte stellte die Polizei drei Autofahrer ohne Fahrerlaubnis, einen davon mit 1,41 Promille. Hinzu kamen 50 Ordnungswidrigkeiten bei 68 kontrollierten Fahrzeugen.

stellte die Polizei drei Autofahrer ohne Fahrerlaubnis, einen davon mit 1,41 Promille. Hinzu kamen 50 Ordnungswidrigkeiten bei 68 kontrollierten Fahrzeugen. In Steglitz hatten die Beamten ebenfalls gut zu tun. Insgesamt 97 Fahrzeuge wurden überprüft und dabei 38 Verstöße gezählt. So wurden sechs Mal rote Ampeln überfahren, sieben Mal die Busspur genutzt, sieben Mal falsch abgebogen, neun Mal beim Fahren telefoniert und fünf Mal der Gurt nicht angelegt. Andere Verstöße waren weniger offensichtlich: Zwei Fahrer waren ohne Versicherung unterwegs und ein Fahrer ohne Fahrerlaubnis. Ein Pkw wurde sichergestellt.

hatten die Beamten ebenfalls gut zu tun. Insgesamt 97 Fahrzeuge wurden überprüft und dabei 38 Verstöße gezählt. So wurden sechs Mal rote Ampeln überfahren, sieben Mal die Busspur genutzt, sieben Mal falsch abgebogen, neun Mal beim Fahren telefoniert und fünf Mal der Gurt nicht angelegt. Andere Verstöße waren weniger offensichtlich: Zwei Fahrer waren ohne Versicherung unterwegs und ein Fahrer ohne Fahrerlaubnis. Ein Pkw wurde sichergestellt. An der Avus löste ein Blitzer des Verkehrsdienstes 700x aus (max. 135 km/h statt 80).

Raser auch in Brandenburg - Tausende Verstöße

Auch in Brandenburg gab es am Donnerstag einen "Blitzermarathon": Knapp 2000 Verstöße wegen Raserei wurden dort allein bis Donnerstagmittag bei Polizeikontrollen in Brandenburg beim sogenannten Blitzermarathon festgestellt. Seit dem Morgen werden 24 Stunden lang Autofahrer verstärkt kontrolliert, sagte Mario Heinemann, Sprecher des Polizeipräsidiums Brandenburg, auf Anfrage. Noch immer würden viele zu schnell unterwegs sein, sagte er.

Zwischen Mühlenbeck und Summt (Landkreis Oberhavel) wurde nach den Angaben eine Fahrerin mit Tempo 56 geblitzt, erlaubt waren 30 Stundenkilometer.

In Milmersdorf (Landkreis Uckermark) brauste vor einer Schule mit 30er-Zone ein Transporter mit 61 Stundenkilometern vorbei.

An der Abfahrt Storkow an der Autobahn A12 wurde ein Fahrer gestoppt: Sein Tacho zeigte 130 an, obwohl nur 80 erlaubt waren. Der Mann war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

In Cottbus wurden nach Angaben der Stadt bis zur Mittagszeit rund 250 Fahrzeuge kontrolliert. 13 waren danach zu schnell. Nach einer ersten Auswertung müssten sie mit Bußgeldern und Punkten rechnen, hieß es.

Im vergangenen Jahr wurden an dem Aktionstag von der Brandenburger Polizei knapp 5900 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der häufigsten Unfallursachen auf den Straßen im Land.

