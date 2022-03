Diebstahl von Geldautomaten gescheitert: Verdächtige gefasst

Berlin. Gut gefüllte Geldautomaten ziehen weiterhin Kriminelle an - aber nicht immer gelingt so ein Coup. In zwei Fällen scheiterten Täter in der Nacht zu Mittwoch bei Versuchen, Geldautomaten zu stehlen oder aufzusprengen, wie die Polizei mitteilte.

Im Stadtteil Gesundbrunnen in Mitte hantierten demnach gegen 2.45 Uhr mehrere maskierte Männer an einem aufgestellten Geldautomaten. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die Täter flüchteten mit zwei Autos. Kurz darauf entdeckten Polizisten einen der Wagen und nahmen drei Männer im Alter von 34, 36 und 43 Jahren fest. Im Auto lag nach Polizeiangaben Einbruchswerkzeug.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Pankow sprengten gegen 3.00 Uhr Täter einen Geldautomaten in einer Bank. Das Gerät wurde stark beschädigt, die Täter kamen trotzdem nicht an das Geld heran und flüchteten ohne Beute.

Mehr über aktuelle Einsätze von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem täglichen Blaulicht-Blog.