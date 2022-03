Brennende Gartenlaube in Lübben: Einsatzkräfte finden Toten

Potsdam/Lübben. Beim Löschen einer brennenden Gartenlaube in Lübben (Spreewald) haben die Einsatzkräfte einen toten Menschen gefunden. Es soll sich nach den ersten Ermittlungen um den 54-jährigen Pächter des Grundstücks handeln, wie die Polizeidirektion Süd am Mittwoch mitteilte. Das Feuer in der Laube einer Kleingartenanlage war aus zunächst ungeklärter Ursache am Dienstagabend kurz vor Mitternacht ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

© dpa-infocom, dpa:220323-99-634460/3

