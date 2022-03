Mitarbeiter von Zeitung "Neues Deutschland" angegriffen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 23. März 2022.

Wilmersdorf: Maskierte Männer überfallen Hotel

Ein Hotel an der Brandenburgischen Straße in Wilmersdorf ist am Mittwoch überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, betraten drei Maskierte um kurz vor vier Uhr das Hotel und bedrohten die 28 Jahre alte Angestellte mit einem Messer. Sie flüchteten mit Geld in Richtung Adenauerplatz. Die Mitarbeiterin sei mit dem Schrecken davongekommen. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.

Friedrichshain: Mitarbeiter von "Neues Deutschland" angegriffen

Zwei offenbar alkoholisierte Männer haben am Dienstagnachmittag am Franz-Mehring-Platz in Friedrichshain mehrere Mitarbeiter der linken Zeitung "Neues Deutschland" angegriffen. Die Männer sollen zunächst in einem lautstarken Gespräch die Existenz des Klimawandels und des Coronavirus geleugnet und sich abwertend über die Medien geäußert haben. Anschließend soll einer der Tatverdächtigen eine 27-jährige Angestellte des Verlages beleidigt und versucht haben, sie mit einem Faustschlag zu treffen, was der andere Mann verhindern konnte.

Ein 37 Jahre alter Kollege der Frau soll dann ins Gebäude gegangen sein, um die Polizei zu alarmieren. Dabei trat ihm einer der Männer in den Rücken und warf eine Bierflasche nach ihm, die die Glasscheibe einer Tür traf und beschädigte. Anschließend sollen die beiden Angreifer zu Fuß in Richtung S-Bahnhof Ostbahnhof geflüchtet sein. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung dauern an.

Gesundbrunnen: Versuch, Geldautomat zu stehlen scheitert kläglich

Der versuchte Raub eines Geldautomaten an einer Tankstelle in Gesundbrunnen ist am Mittwochmorgen kläglich gescheitert. Gegen 2.45 Uhr sah ein Zeuge an der Residenzstraße, wie sich dort mehrere maskierte Männer an einem dort aufgestellten Geldautomaten zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. Die Gruppe soll anschließend ohne Beute mit zwei Fahrzeugen geflüchtet sein. Einsatzkräfte sahen einen der Fluchtwagen wenig später an der Ruheplatzstraße Ecke Gerichtstraße, stoppten das Fahrzeug und nahmen die drei Insassen, 34, 36 und 43 Jahre alt, fest. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten mutmaßliches Einbruchswerkzeug und stellten dieses sicher. Die drei Festgenommenen wurden einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben.

Karow: Diebe scheitern bei Sprengung eines Geldautomaten

In Karow ist am Mittwochmorgen die Sprengung eines Geldausgabeautomaten gescheitert. Zwar wurde das Gerät in einer Bankfiliale an der Achillesstraße bei der Detonation gegen 3.10 Uhr erheblich beschädigt, jedoch gelang es nicht, den Inhalt des Geldbehälters zu erbeuten. Erfolglos flüchteten der oder die Täter unerkannt. Das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

Friedrichsfelde: Mann wartet auf Taxi und wird überfallen

Ein Mann ist in der vergangenen Nacht in Friedrichsfelde (Lichtenberg) überfallen worden, während er auf ein Taxi wartete. Nach Angaben des 26-Jährigen seien drei Männer auf ihn zugekommen, hätten ihn mit einem Messer bedroht und auf ihn eingeschlagen. Die Männer hätten ihm die Geldbörse und das Handy gestohlen. Das Mobiltelefon warfen sie, bevor sie flüchteten, zurück, nachdem sie bemerkt hatten, dass es sich um ein älteres Modell handelte. Zwischenzeitlich war der Taxifahrer eingetroffen und verständigte die Polizei. Die Täter konnten aber vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchten. Der 26-Jährige erlitt Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Ermittlungen wegen Raubes dauern an.

Lichtenberg: Erneut Brand an S-Bahnstrecke - Ursache Schweißarbeiten

Zwei Tage nach einem mutmaßlichen Brandanschlag von Linksextremisten im Osten Berlins hat es am Mittwoch erneut ein Feuer an einer dortigen S-Bahnstrecke gegeben. Ursache sollen diesmal aber Schweißarbeiten an den Gleisen gewesen sein, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die S-Bahn meldete am frühen Mittwochmorgen über Twitter den Brand im Gleis in Lichtenberg und Verspätungen und einzelne Zugausfälle. Ein Zugführer entdeckte das kleine Feuer und löschte es.

Am Montagabend hatte der Kabelbrand in der Nähe des S-Bahnhofs Berlin-Wuhlheide für zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen im Regional-, S-Bahn-, und Fernverkehr gesorgt. In einem Bekennerschreiben von mutmaßlichen Linksextremisten hieß es, der Sabotage-Anschlag richte sich gegen den Produktionsstart der neuen Tesla-Fabrik in Grünheide südöstlich von Berlin.

Prenzlauer Berg: Brand in Hochhaus

In einem Wohnhochhaus in Prenzlauer Berg (Pankow) hat es in der Nacht gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. In einem Hochkeller im 14. Obergeschoss des Hauses in der Danziger Straße hatten am frühen Mittwochmorgen aus noch ungeklärter Ursache in einem Verschlag abgestellte Gegenstände Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte rasch löschen.

Alt-Hohenschönhausen: Auto brennt aus

In Alt-Hohenschönhausen brannte ein Auto.

Foto: Pudwell

Ein Auto hat in der vergangenen Nacht an der Gärtnerstraße Ecke Heckelberger Ring in Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) gebrannt. Eine Passantin hatte gegen 3.20 Uhr den brennenden VW Golf bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte löschten das brennende Heck des Wagens. Verletzt wurde niemand. Wegen des Verdachts der Brandstiftung hat das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.

Lübben: Gartenlaube brennt - Einsatzkräfte finden Toten

Beim Löschen einer brennenden Gartenlaube in Lübben (Spreewald) haben die Einsatzkräfte einen toten Menschen gefunden. Dessen Identität und auch die Todesursache sei noch unbekannt, teilte der Lagedienst der Brandenburger Polizei in Potsdam am Mittwochmorgen mit. Das Feuer in der Laube in einer Kleingartenanlagen war aus zunächst ungeklärter Ursache am Dienstagabend kurz vor Mitternacht ausgebrochen.

