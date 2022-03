Berlin: Schwer verletzter Mann in S-Bahn gefunden - Zeugen gesucht

Berlin. Ein Mann hat am Samstagabend einen 29-Jährigen nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung in einer S-Bahn verletzt zurückgelassen. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Was war passiert? Laut eines 21 Jahre alten Zeugen war der 29-Jährige mit zwei weiteren Personen am Betriebsbahnhof Rummelsburg in die S3 gestiegen. Der Zeuge habe Rettungskräfte verständigt, weil der 29-Jährige verletzt war. Beim Halt am S-Bahnhof Warschauer Straße soll eine der beiden Personen die S-Bahn mit blutverschmierten Händen verlassen haben. Als der Zug am Ostbahnhof hielt, sprach der 21-Jährige einen Bahnmitarbeiter an. Bundespolizisten begaben sich nun in die S-Bahn und fanden den 29-Jährigen am Boden liegend innerhalb eines Sitzabteils vor. Er war nicht ansprechbar und blutete stark im Gesicht. Rettungskräfte brachten den weiterhin nicht ansprechbaren 29-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

So wird der Tatverdächtige beschrieben:

etwa 1,75 - 1,80 Meter groß

kurze dunkle Haare

eine stämmige Figur

mit einer dunklen Jacke bekleidet

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder der Identität des Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030 / 297779 0 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800 / 6 888 000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

