In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 22. März 2022.

Wohnung brennt in Berlin-Mitte

In der Nacht hat in Mitte eine Wohnung gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war demnach am Dienstagmorgen im ersten Obergeschoss eines achtgeschossigen Wohnhauses in der Beuthstraße ausgebrochen. Aus noch ungeklärter Ursache hatten Einrichtungsgegenstände Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Familie, die dort wohnt, sei in einem Hotel untergebracht worden, hieß es.

Razzien in Berlin: Polizei geht gegen Hassrede vor

Die Berliner Polizei geht am Dienstagmorgen gegen mit Razzien gegen Hassrede im Internet vor. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchen Einsatzkräfte des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt seit den Morgenstunden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Berlin Privatadressen in Rosenthal, Alt-Hohenschönhausen, Marzahn, Hellersdorf, Neukölln, Gesundbrunnen, Prenzlauer Berg und Friedenau. Alle Details zu den Razzien in Berlin lesen Sie hier.