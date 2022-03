Männer überfallen Seniorin: Hund mit Messer bedroht

Berlin. Mitten in der Nacht haben unbekannte Täter eine 72 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Berlin-Friedrichshain überfallen und gedroht, ihren Hund zu töten. Die Rentnerin wurde leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die beiden Männer klingelten demnach in der Nacht zu Montag gegen 3.15 Uhr und gaben sich als Polizisten aus. Sie behaupteten, die Enkelin der Frau sei verunglückt. Dann schlugen und würgten sie die 72-Jährige. Einer der Männer drohte den Polizeiangaben zufolge mit einem Messer, den Hund der Frau zu töten, wenn sie schreien würde. Der andere Mann durchsuchte die Wohnung. Die Männer erbeuteten Bargeld und flüchteten. Erst am Nachmittag vertraute die Frau sich ihrer Enkelin an, die die Polizei alarmierte.

