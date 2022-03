Mitarbeiter von Großbäckerei überfallen

Berlin. Drei Räuber haben in der Nacht zu Montag Mitarbeiter einer Großbäckerei in Reinickendorf überfallen und die Tageseinnahmen erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich das Trio kurz nach 1.00 Uhr gewaltsam Zugang durch einen Zaun auf das Firmengelände, hebelte dann eine Tür auf und bedrohte einen 38-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Der Mann war gerade dabei, Tageseinnahmen zu verpacken. Er sei mit Reizgas besprüht worden. Dann flüchteten die Täter mit dem Geld. Neben dem 38-Jährige erlitten demnach auch zwei weitere Kollegen durch das Reizgas leichte Verletzungen. Einer von ihnen kam zur Versorgung in ein Krankenhaus.

Mehr über aktuelle Einsätze von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem täglichen Blaulicht-Blog.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.