Berlin-Wedding: Feuer in Keller - Feuerwehr im Großeinsatz

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 20. März 2022.

Das Feuer ereignete sich am Sonntagmorgen an der Glasgower Straße in Berlin-Wedding.

Wedding: Feuer in Keller - Feuerwehr im Großeinsatz

Ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Glasgower Straße in Wedding hat am Sonntagmorgen einen Großeinsatz der Berliner Feuerwehr ausgelöst. 90 Einsatzkräfte seien vor Ort, teilte die Feuerwehr bei Twitter mit. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Ob es Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt. Die Alarmierung erfolgte um 7.10 Uhr.

Reinickendorf: Dachstuhl eines Einfamilienhauses geht in Flammen auf

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei dem Dachstuhlbrand in Berlin-Hersdorf.

Foto: Morris Pudwell

Im Reinickendorfer Ortsteil Hermsdorf hat in der Nacht zu Sonntag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses am Waldseeweg gebrannt. Die Flammen schlugen binnen kurzer Zeit immer wieder aus dem Dach. Vor Ort hieß es, die Einsatzkräfte hätten Schwierigkeiten gehabt, an den Brandherd zu gelangen. Offenbar wurde hier eine Dämmung verbaut, die immer wieder Feuer fing. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden, das Dach konnte nicht mehr gerettet werden. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Brandursache war zunächst unklar, ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.

Altstadt Köpenick: Mülltonnen brannten

Das Feuer ereignete sich an der Grünstraße in der Altstadt Köpenick.

Foto: Morris Pudwell

Brennende Mülltonnen in einem Hinterhof in der Altstadt Köpenick haben in der Nacht zu Sonntag einen Einsatz der Berliner Feuerwehr ausgelöst. Gegen 1.50 Uhr wurde die Feuerwehr zur Grünstraße alarmiert, hieß es vor Ort. Die Flammen drohten demnach, auf das Gebäude überzugreifen. Dies habe durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden können, hieß es weiter. Die Fassade wurde allerdings stark in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Personen, darunter Kleinkinder, wurden von Rettungssanitäter gesichtet. Die Brandursache ist noch unklar. Ein Brandkommissariat hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

Tegel: Imbiss brennt aus

Feuerwehrleute in der Nacht zu Sonntag an dem vollständig zerstörten Imbiss in Tegel.

Foto: Morris Pudwell

Ein Imbiss in Tegel ist in der Nacht zu Sonntag vollständig ausgebrannt. Das Feuer ereignete sich an der General-Ganeval-Brücke/Saatwinkler Damm. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache des zum Zeitpunkt des Brandes geschlossenen Imbiss kam es zunächst keine Informationen, ein Fachkommissariat ermittelt.