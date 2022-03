In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 17. März 2022.

In Alt-Treptow brannte ein Wohnmobil. Die Feuerwehr löscht den Brand. Es wird Brandstiftung vermutet.

Alt-Treptow: Feuerwehr löscht brennendes Wohnmobil

Ein brennenden Wohnmobil wurde in der Nacht zu Donnerstag gegen 3 Uhr in der Kiefholzstraße Höhe Lohmühlenstraße in Alt-Treptow gemeldet. Eintreffende Polizisten fanden das gemeldete Fahrzeug sowie einen brennenden Grillanzünder auf dem rechten Vorderrad eines abgestellten SUV vor, keine zehn Meter entfernt. Die Berliner Feuerwehr löschte den beinahe ausgebrannten Renault und verhinderte das komplette Übergreifen auf einen davor geparkten Kleintransporter. Die Ermittlungen laufen.