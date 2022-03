Wenn Diebe bei der Berliner Polizei einbrechen

Auch in den Dienstgebäuden der Berliner Polizei ereignen sich Diebstähle. Wie hoch der Schaden ist und was gestohlen wurde.

Berlin. In Berlin ereignen sich laut Kriminalstatistik Jahr für Jahr um die 200.000 Diebstähle. Die Täter stehlen aus Handtaschen oder dem nächsten Supermarkt, aus Wohnungen oder Einfamilienhäusern – und mitunter ausgerechnet aus den Dienstgebäuden jener Behörde, deren Mitarbeitende die Diebe zur Strecke bringen sollen: der Polizei.

Die Zahl der Fälle ist allerdings überschaubar. Im Jahr 2019 registrierte die Polizei 17 „besonders schwere Diebstähle“, bei denen Gegenstände aus Polizeiliegenschaften gestohlen wurden. 2020 waren es zwölf. Für das vergangene Jahr weist die Statistik nur noch neun solcher Fälle aus. Das teilte die Innenverwaltung des Senats auf eine parlamentarische Anfrage des innenpolitischen Sprechers der CDU-Fraktion, Frank Balzer mit.

Diebesgut oft nur wenige hundert Euro wert

In Grenzen hält sich auch der Schaden. Laut Statistik der Polizei waren einige der gestohlenen Gegenstände nur wenige Euro wert, bei anderen wird der Wert mit einigen hundert Euro angegeben.

Gestohlen wurden Bargeld und Süßigkeiten, Fahrräder und Uniformen, Ausweise und ein Handy. Im vergangenen Jahr kam auch ein Auto abhanden, dessen Wert die Polizei mit 10.000 Euro taxierte.

Betroffen waren oft kleine Polizeiwachen, aber auch das Landeskriminalamt (LKA) am Tempelhofer Damm, das Polizeigelände mit der Ausbildungsakademie in Spandau oder die Polizeiliegenschaft an der Ruppiner Chaussee in Schulzendorf.

