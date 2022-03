Mann in Berlin-Tempelhof mit Messer attackiert

Berlin. Unbekannte sollen einen 30 Jahre alten Mann auf einer Straße in Berlin-Tempelhof mit Messern angegriffen und schwer verletzt haben. Er kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Nach Polizeiangaben schilderte der 30-Jährige, die drei Männer seien ihm am Montagabend gegen 21.15 Uhr in der Oberlandstraße entgegengekommen. Nachdem ihn einer angesprochen habe, habe ihn ein zweiter mit einem Messer am Kopf verletzt. Als er sich mit seinen Armen schützen wollte, hätten ihn alle drei attackiert und an den Beinen verletzt. Anschließend flohen die Unbekannten demnach. Die Hintergründe der Attacke waren laut Polizei zunächst unklar, die Ermittlungen liefen.

