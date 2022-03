Der Gesuchte soll an Silvester an der Turmstraße in Moabit eine Apotheke überfallen haben. Die Polizei sucht mit Fotos.

Überfall in Moabit

Überfall in Moabit Apotheke mit Messer überfallen: Verdächtiger gesucht

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Berlin nach einem Mann, der am Vormittag des 31. Dezember 2021 eine Apotheke an der Turmstraße überfallen haben soll. Dabei soll der Mann gegen 11.10 Uhr einen 26-jährigen Angestellten in Anwesenheit von Kundinnen sowie einem Kind mit einem Messer aufgefordert haben, ihm Bargeld auszuhändigen.

Foto: Polizei Berlin

Nachdem der Apotheker dies verweigerte, griff der Tatverdächtige selbst in die Kasse und flüchtete anschließend in Richtung Ottostraße. Der Apotheker verfolgte den mutmaßlichen Räuber noch bis zur Jagowstraße, in der dieser die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses hinter sich zuzog und unerkannt verschwand. Er wird wie folgt beschrieben:

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

25 bis 40 Jahre alt

etwa 1,80 Meter Groß

sprach gebrochen deutsch, tiefe Stimmlage

Die Polizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann, kann Angaben zu seiner Identität oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Flucht zwischen Turm- und Jagowstraße beobachtet?

Wer kann sonstige Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Str. 61a, 10559 Berlin-Moabit, unter der Telefonnummer (030) 4664-273110 entgegen.