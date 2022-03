Blaulicht-Blog: Diebstähle aus Polizeigebäuden angezeigt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Diesntag, 15. März 2022.

Berlin: Bilanz zu Diebstählen aus Polizeigebäuden

Eine ganze Reihe von Diebstählen in Polizeigebäuden oder auf den entsprechenden Grundstücken wurden in den vergangenen Jahren seit 2019 angezeigt, wie aus einer Anfrage des CDU-Abgeordneten Frank Balzer hervorgeht. Gestohlen wurde alles mögliche von Bargeld und Süßigkeiten über Fahrräder und Uniformen bis zu Ausweisen und einem Handy. Auch ein Auto kam weg. Der Wert der gestohlenen Gegenstände lag zwischen wenigen und zehntausend Euro. Betroffen waren kleine Polizeiwachen ebenso wie das Landeskriminalamt (LKA) am Tempelhofer Damm und das große Polizeigelände mit der Ausbildungsakademie in Spandau. Als Diebe kamen vermutlich alle Menschen in Frage, die Zutritt zu den Gebäuden und Grundstücken hatten: Polizisten, Verwaltungsangestellte, Wachpersonal, Reinigungskräfte, Techniker und Handwerker.

Tempelhof: Mann wird von drei Männern mit Messern angegriffen

Am Montagabend wurde ein 30-Jähriger nach bisherigem Sachstand von Unbekannten in der Oberlandstraße in Tempelhof zunächst angesprochen und dann mit einem Messer am Kopf verletzt. Als der Mann zum Schutz seine Arme hochnahm, sollen die drei Angreifer auf seine Beine eingestochen haben. Danach flohen sie in Richtung Tempelhofer Damm. Der Mann wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Niederjesar: Große Halle mit Stroh brennt

In einem Landwirtschaftsbetrieb im zu Fichtehöhe gehörenden Ortsteil Niederjesar (Märkisch-Oderland) ist in einer Freilufthalle gelagertes Stroh in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Rettungsleitstelle Frankfurt/Oder am Dienstag mitteilte. Das Feuer war demnach aus noch nicht geklärter Ursache gegen Mitternacht ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner gebeten, die Fenster geschlossen zu halten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten sich vor allem darauf konzentriert, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte, mit Photovoltaikanlagen versehene Gebäude zu verhindern. Am Morgen sei es gelungen, das Feuer zu löschen, wie es hieß. Eine Brandwache wurde eingerichtet.

Schöneberg: Anwohner bemerkt mutmaßlichen Einbrecher - Festnahme

Die Polizei hat am frühen Montagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher in Schöneberg festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, machte sich um kurz nach 4 Uhr ein bis dahin Unbekannter an der Eingangstür eines Küchenstudios an der Grunewaldstraße zu schaffen, entfernte sich jedoch kurz darauf von dem Geschäft in unbekannte Richtung. Ein Mieter bekam dies mit, sah den Mann fortgehen und alarmierte die Polizei. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen während einer Absuche einen Tatverdächtigen im Alter von 31 Jahren fest, auf den die Beschreibung vom Zeugen passte. Bei sich hatte der Mann Bargeld sowie ein Handy, dass möglicherweise bei einem Einbruch in ein Lokal in der Gleditschstraße gestohlen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Lichtenberg: Geldautomaten gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag und am Morgen Geldautomaten in den Lichtenberger Orsteilen Friedrichsfelde und Neu-Hohenschönhausen gesprengt. Ob die beiden Taten zusammenhängen, war zunächst unklar. Alle Details zu den Geldautomaten-Sprengungen lesen Sie hier.