Nach Fahrradunfall: Seniorin im Krankenhaus gestorben

Brandenburg/Havel. Nach einem schweren Fahrradunfall in Brandenburg an der Havel ist eine Seniorin ihren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb die Frau am vergangenen Freitag im Krankenhaus. Sie war zwei Tage zuvor auf dem Fahrrad mit einer entgegenkommenden Radfahrerin zusammengestoßen und hatte sich beim Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen. Den Angaben zufolge war die zweite Radfahrerin zuvor in den Gegenverkehr abgekommen.

