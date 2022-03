Berlin-Neukölln Auto fährt Rollerfahrer an: Lebensgefährlich verletzt

Berlin. Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 34-jähriger Rollerfahrer in Berlin-Neukölln lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann kam auf die Intensivstation eines Krankenhauses, wie die Polizei am Montag berichtete. Der 43-jährige Autofahrer soll am Sonntagnachmittag laut Zeugenaussagen eine rote Ampel im Ortsteil Britz ignoriert haben. Dann stieß er den Angaben zufolge mit dem von links kommenden Motorroller zusammen. Der Autofahrer wurde nicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:220314-99-515809/2

