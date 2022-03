Der Unbekannte attackierte einen 32-Jährigen in einer U-Bahn mit einem Gürtel. Nun veröffentlichte die Polizei Fotos des Gesuchten.

U-Bahn in Berlin

U-Bahn in Berlin Berliner Polizei fahndet nach Gürtel-Schläger aus der U5

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet mit zwei Fotos nach einem Tatverdächtigen, der in Berlin-Mitte einen Mann mit einem Gürtel mehrmals geschlagen und verletzt haben soll.

Wie die Ermittler am Montag mitteilten, ereignete sich die Tat bereits am Mittwoch, 14. Juli 2021, gegen 15.45 Uhr in einer U-Bahn der Linie U5 und auf dem U-Bahnhof Brandenburger Tor.

Zuvor soll es laut Polizei einen Streit gegeben haben, der eskalierte und mit den Schlägen endete. Der hier Gesuchte flüchtete anschließend in einer vom Bahnhof abfahrenden U-Bahn. Der mit dem Gürtel geschlagene 32-Jährige erlitt mehrere leichte Verletzungen am ganzen Körper, die er selbst ärztlich behandeln lassen wollte.

Schläge in der Berliner U-Bahn - die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den auf den Bildern Gesuchten und kann Angaben zu seiner Identität und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat zur in Rede stehenden Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter den Telefonnummern (030) 4664-273319 (zu den Bürodienstzeiten) sowie (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Gewalt im öffentlichen Nahverkehr in Berlin: Viele aufsehenerregende Fälle

In den Verkehrsmitteln der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kommt es immer wieder zu Übergriffen und Gewaltvorfällen. Zuletzt hatte etwa die Berliner Polizei nach einer unbekannten Frau gefahndet, die in einer Bahn der Linie U2 einen Fahrgast angegriffen hatte, weil der Mann sie auf ihre fehlende Maske hingewiesen hatte.

Gewalt geht aber auch von Kontrolleuren der BVG aus. Im Februar berichtete eine Frau, wie ihr bei einer Fahrscheinkontrolle ein Finger gebrochen worden war.

Polizei Berlin: Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?

