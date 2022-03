Transsexuelle Frau beschimpft und Begleiter verletzt

Berlin. Ein Mann und eine transsexuelle Frau sind in Berlin-Mitte beschimpft und angegriffen worden. Am Sonntag gegen 20.00 Uhr begegneten der 35-Jährige und die 21-Jährige Frau an der Karl-Liebknecht-Straße am Alexanderplatz einer Männergruppe, die sich näherte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Einer der Männer soll die beiden in arabischer Sprache beleidigt und dann den 35-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Nach kurzer Rangelei konnte der Angreifer fliehen.

© dpa-infocom, dpa:220314-99-514104/2

