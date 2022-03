Lichtenberg: Geldautomat in Postbank gesprengt

Bei der Sprengung in Friedrichsfelde wurden Scheiben der Postbank beschädigt. Zu einer Detonation kam es auch in Neu-Hohenschönhausen.

Bei der Sprengung eines Geldautomaten im Vorraum einer Postbank-Filiale in Berlin-Friedrichsfelde wurden auch die Scheiben der Bank zerstört.

Berlin. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag und am Morgen Geldautomaten in den Lichtenberger Orsteilen Friedrichsfelde und Neu-Hohenschönhausen gesprengt. Ob die beiden Taten zusammenhängen, war zunächst unklar.

Zu einer ersten Sprengung kam es laut Polizei an einem Geldautomaten an der Warnitzer Straße gegen 3 Uhr. Durch die Detonation wurde der Automat zerstört, an das Geld gelangten die zwei unbekannten Männer allerdings nicht, da der Geldbehälter des Automaten unzerstört blieb. Die Täter konnten fliehen, verletzt wurde niemand.

Geldautomat in Berlin-Friedrichsfelde gesprengt: Scheiben der Postbank beschädigt

Um 5.30 Uhr sprengten Unbekannte dann einen Geldautomaten in der Postbank-Filiale im "Tierpark Center" an der Otto-Schmirgal-Straße in Friedrichsfelde. Einsatzkräfte stellten im Vorraum der Bank einen stark beschädigten Geldautomaten fest. Ermittler des Landeskriminalamtes sowie Kriminaltechniker sind derzeit vor Ort und sichern Spuren.

Bei der Detonation wurden mehrere Scheiben der Postbank beschädigt. Der Bereich um die Bank wurde abgesperrt. Ob der oder die Täter Beute machen konnten, ist bisher nicht bekannt.

Sprengung von Geldautomaten: Polizei sieht oft kriminelle Banden am Werk

Die Sprengungen reihen sich in eine Vielzahl von Taten ein, bei denen Automaten in Berlin gewaltsam geöffnet wurden. Zuletzt etwa hatten Unbekannte in Steglitz versucht, einen Geldautomaten zu sprengen.

Regelmäßig würden kriminelle Banden hinter den Taten stecken, hieß es zuletzt von der Polizei. Diese stammen zum Teil aus dem Ausland, zum Teil aber auch aus der Region. Manchmal gebe es auch Verbindungen zur Organisierten Kriminalität. Um das Geld nach einer Sprengung unbrauchbar zu machen, werden etwa Farbpatronen eingesetzt.

