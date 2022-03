In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 14. März 2022.

Bei dem Unfall in Neukölln wurde ein Rollerfahrer verletzt.

Blaulicht-Blog Neukölln: Motorroller kracht in Auto

Bei einem Unfall an der Grenzallee in Neukölln ist am Sonntagabend ein Motorrollerfahrer verletzt worden. Vor Ort hieß es, er sei kurz hinter der Grenzalleebrücke gegen ein ausparkendes Auto gefahren.

Die Insassen des VW Golf blieben ersten Angaben zufolge unverletzt. Die Rettungssanitäter und ein Notarzt behandelten den Rollerfahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf.