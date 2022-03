In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 13. März 2022.

Bohnsdorf: Frau verliert Kontrolle über Auto und landet auf Feld

Eine Frau hat in der vergangenen Nacht in einer scharfen Kurve auf dem Hufenweg in Bohnsdorf (Treptow-Köpenick) die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie überfuhr einen Wall und kam erst auf einem Feld neben der Straße zum Stehen.

Das Auto wurde bei dem Unfall beschädigt.

Foto: BM

Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll die Frau alkoholisiert gewesen sein. Mutmaßlich habe die Frau sich auch nicht an das Tempo-Limit gehalten. In einer Gefangenensammelstelle wurde ihr Blut abgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

