Brand auf ehemaligen Flugplatzgelände gelöscht

Bei einem Brand auf einem ehemaligen Flugplatz hat sich am Wochenende so starker Rauch entwickelt, dass die umliegenden Anwohner davor gewarnt worden sind. Nach einer Stunde waren die Flammen gelöscht.

Rangsdorf. Auf dem ehemaligen Flugplatz in Rangsdorf (Kreis Teltow-Fläming) sind aus bislang noch unbekannter Ursache 17 Hektar Öd- und Grasland in Brand geraten. 18 Fahrzeuge der Feuerwehr waren am Samstag im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg der Feuerwehr.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag waren neun Ortsfeuerwehren vor Ort und löschten brennende Sträucher, Wiesen und kleine Bäume. Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht. Menschen oder Gebäude waren nicht in Gefahr.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Geruchsbelästigung waren die Bewohner angrenzender Gemeinden vorsorglich gewarnt worden, Fenster nicht zu öffnen und Klimaanlagen nicht in Betrieb zu nehmen.

© dpa-infocom, dpa:220312-99-492103/3