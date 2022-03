BVG-Personal mit Reizgas besprüht und rassistisch beleidigt

Berlin. Ein betrunkener Mann hat Sicherheitsmitarbeiter der BVG in Berlin-Wedding mit Reizgas besprüht und rassistisch beleidigt. Der 23-Jährige war am Freitagmittag zunächst auf Gleise im U-Bahnhof Amrumer Straße gestiegen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden 19- und 21-jährigen BVG-Mitarbeiter baten ihn demnach mehrmals, die Schienen zu verlassen. Er folgte schließlich den Anweisungen und ging mit ihnen zum Ausgang.

Dabei soll er den Angaben zufolge unsicher gelaufen sein und einen Fahrgast angerempelt haben. Die Mitarbeiter packten ihn schließlich an den Armen und brachten ihn nach draußen. Dort soll er beide mit Reizgas besprüht und rassistisch beleidigt haben. Die Sicherheitsleute brachten den Angreifer zu Boden und übergaben ihn der alarmierten Polizei.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rettungskräfte versorgten beide wegen Atemwegsreizungen. Der Mann muss sich nun wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung und rassistischer Beleidigung verantworten.

© dpa-infocom, dpa:220312-99-491717/2