Brandenburg: Unbekannte durchtrennen Glasfaserkabel - 20.000 Euro Schaden

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 9. März 2022.

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet.

Holzhausen: Unbekannte durchtrennen Glasfaserkabel - 20.000 Euro Schaden

Unbekannte haben auf einer Baustelle an der Landstraße 14 im Landkreis Ostprignitz-Ruppin neu verlegte Glasfaserkabel durchtrennt. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte. Auf der Baustelle zwischen Holzhausen und Zernitz sollten unterirdisch neue Glasfaserkabel verlegt werden. Die Kabel müssen wegen der Beschädigung nun komplett ausgetauscht werden. Weitere Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.