Berlin-Tempelhof: Raser fährt vier Autos zu Schrott

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 8. März 2022.

Tempelhof: Raser fährt vier Autos zu Schrott

In Tempelhof hat ein Raser am Montagabend vier Autos demoliert. An der Boelckestraße gab der Mercedes-Fahrer Gas und fuhr mit voller Wucht in das Heck eines vor ihm fahrenden SUV. Danach krachte der getunte Wagen unkontrolliert in einen geparkten Volvo, der dabei auf einen Mercedes geschoben wurde, der in einen abgestellten Anhänger gepresst wurde.

Innerhalb kürzester Zeit waren Einsatzkräfte der Polizei vor Ort. Bei dem Unfall sollen mindestens drei Personen verletzt worden sein, darunter der Unfallverursacher und die Fahrerin des gerammten SUV. Der Kreuzungsbereich am Rumeyplan war für fast zwei Stunden wegen der Ermittlungs- und Bergungsarbeiten gesperrt. Die Buslinie 140 musste zeitweise in Richtung Ostbahnhof umgeleitet werden.

Hohenschönhausen: Autos brennen auf Parkplatz

In Hohenschönhausen haben zwei Autos gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht zu Dienstag haben gegen zwei Uhr zwei Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der Barther Straße in Hohenschönhausen (Lichtenberg) gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Babelsberg: Mann läuft auf Autobahn und wird tödlich verletzt

Ein Mann ist am Montagabend in Potsdam im Ortsteil Babelsberg auf die A115 gelaufen und tödlich verletzt worden. Er sei von mindestens einem Auto angefahren worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Autobahn war in Richtung Berlin voll gesperrt. Später waren dann zwei Fahrstreifen wieder frei. Die Identität des Mannes sei noch ungeklärt. Weitere Einzelheiten konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen.