Zwei Tote in Westend entdeckt - Mordkommission ermittelt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 6. März 2022.

Reinickendorf: Späti mit Machete überfallen

Ein bewaffneter Mann hat am Sonnabend einen Spätkauf an der Auguste-Viktoria-Allee in Reinickendorf überfallen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bedrohte er den 44 Jahre alten Verkäufer mit einer Machete. Der Räuber forderte Geld sowie Zigaretten. Bevor er mit der Beute in Richtung Meller Bogen flüchtete, besprühte er den Angestellten mit Pfefferspray. Der Angestellte erlitt leichte Verletzungen an den Augen und wurde von Rettungskräften behandelt. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die Ermittlungen zu dem schweren Raub übernommen.

Westend: Zwei Tote entdeckt - Mordkommission ermittelt

Nach der Entdeckung von zwei Toten in Westend ermittelt eine Mordkommission. Nach Medienberichten soll es sich um eine Mutter und ihr kleines Kind handeln, die Polizei wollte das aber am Abend auf Nachfrage nicht bestätigen. Nach Angaben der Beamten hatte ein Anwohner am Sonntagmorgen auf einem Hinterhof am Kaiserdamm eine leblose Person entdeckt, die noch vor Ort an ihren Verletzungen starb. Ihre Wunden hätten offensichtlich von einem Sprung aus großer Höhe gestammt, hieß es von den Beamten. In einer Wohnung im Haus fanden die Einsatzkräfte anschließend ein totes Kind. Zu Geschlecht und Alter der beiden Toten sowie den Hintergründen der Geschehnisse machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.

Blankenburg: Auto bremst wegen Hund - Radfahrer kracht in Pkw

Ein Radfahrer ist am Sonnabend auf der Bahnhofstraße in Blankenburg (Pankow) auf ein Auto aufgefahren, weil dieses wegen eines umherlaufenden Hundes gebremst hatte. Der 27 Jahre alte Radfahrer schlug mit dem Kopf gegen die Heckscheibe und fiel zu Boden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine Atemalkoholkontrolle bei der 33 Jahre alten Hundehalterin ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Hund blieb unverletzt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) ermittelt.

Pankow: Junge Männer durch Messerstiche verletzt

In Pankow haben Sonnabendabend zwei junge Männer schwere Stichverletzungen davongetragen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte es zunächst gegen 19 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Pankow einen Streit gegeben. Ein 18-Jähriger soll mit seiner Ex-Freundin im Beisein von deren Freundin in Streit geraten sein. Die jungen Frauen riefen eine vierköpfige Gruppe junger Männer dazu. In der Folge soll es zu einem Streit gekommen sein, bei der zwei 18-jährige der dazu Gerufenen Stichverletzungen erlitten, einer am Oberkörper, der andere am Bein. Der am Oberkörper verletzte junge Mann wurde auf einer Intensivstation aufgenommen. Der 18-jährige mutmaßliche Messerstecher konnte noch in der Nacht gegen 2.30 Uhr in Hellersdorf festgenommen und der Kriminalpolizei überstellt werden.

Schöneberg: Mann bricht in Bäckerei ein - Festnahme

Ein Einbrecher ist in der vergangenen Nacht in Schöneberg festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Zeugin gegen 0.45 Uhr eine eingeschlagene Scheibe an einer Bäckerei an der Nollendorfstraße bemerkt. Als sie zudem noch eine Person im Geschäft sah, verständigte sie die Polizei. Der 42-Jährige konnte noch in der Nähe festgenommen werden. Bei dem Mann wurden Geld und ein Schraubendreher gefunden. Die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) ermittelt.

Finsterwalde: Mann will Brand in Laube löschen und stirbt

Bei einem Brand in einer Gartenlaube in Finsterwalde (Elbe-Elster) ist ein 75-Jähriger gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann am Samstag die Laube beheizt und wollte danach das Grundstück verlassen. Da er eine starke Rauchentwicklung feststellte, sei er noch einmal in die Laube gegangen und habe versucht, den Brand zu löschen, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Beim Verlassen des Bungalows verlor er das Bewusstsein. Rettungskräfte versuchten ihn wiederzubeleben - ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt derzeit zur Brand- und Todesursache.

Klein-Ziethen: Mann rettet sich vor Bungalow-Brand mit Sprung aus dem Fenster

Mit einem Sprung aus dem Dachfenster hat sich ein Mann in Klein-Ziethen (Oberhavel) aus seinem brennenden Bungalow gerettet. Der 68-Jährige verletzte sich dabei am Rücken und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Bungalow war in der Nacht zum Samstag in Brand geraten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Mann im Dachgeschoss.

44 Feuerwehrleute aus Kremmen und Oberkrämer waren vor Ort. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Bungalow sei einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar, beschrieb ein Polizeisprecher das Ausmaß des Schadens. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Havelland: Wagen kollidiert mit Baum - Autofahrer tot

Ein Autofahrer ist im Kreis Havelland bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der 64-Jährige am Freitag auf der Landstraße 97 bei Großwudicke aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und anschließend gegen einen weiteren Baum geschleudert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte versuchten, den Mann wiederzubeleben - ohne Erfolg. Der Autofahrer starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

Lindenberg: Drei Schwerverletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 in Lindenberg (Barnim) bei Berlin sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer geriet aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 71 Jahre alte Unfallverursacher und die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs mit Alter von 51 und 52 Jahren wurden am Freitag mit schweren Verletzungen in Berliner Krankenhäuser gebracht. Die B2 war für Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt.

