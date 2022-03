In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 6. März 2022.

Reinickendorf: Späti mit Machete überfallen

Ein bewaffneter Mann hat am Sonnabend einen Spätkauf an der Auguste-Viktoria-Allee in Reinickendorf überfallen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bedrohte er den 44 Jahre alten Verkäufer mit einer Machete. Der Räuber forderte Geld sowie Zigaretten. Bevor er mit der Beute in Richtung Meller Bogen flüchtete, besprühte er den Angestellten mit Pfefferspray. Der Angestellte erlitt leichte Verletzungen an den Augen und wurde von Rettungskräften behandelt. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die Ermittlungen zu dem schweren Raub übernommen.