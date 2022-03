In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 5. März 2022.

Moabit: Auto überschlägt sich nach Unfall

In Moabit (Mitte) hat es am Freitagabend einen schweren Unfall gegeben. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, kollidierten auf der Putlitzbrücke zwei Autos. Nach dem Zusammenstoß habe sich ein Pkw überschlagen. Zwei verletzte Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Zusammenstoß von 2 Pkw auf der #Putzlitzbrücke hatte sich 1 Pkw überschlagen. 2 Personen wurden verletzt in eine Klinik gefahren, davon 1 Person mit Notarztbegleitung. Pkw wurde aufgerichtet, die Einsatzstelle an die @polizeiberlin übergeben. pic.twitter.com/dpczydme9G — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 4, 2022

Marzahn: Brand in Hochhaus - Feuerwehr im Einsatz

In einem Hochhaus am Belziger Ring in Marzahn hat es in der vergangenen Nacht gebrannt. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, standen in der dritten Etage des elfgeschossigen Hauses Einrichtungsgegenstände im Flur in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand sofort gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Zunächst hatte die Feuerwehr getwittert, dass womöglich Personen in Gefahr seien. Die Feuerwehr war mit 53 Kräften im Einsatz - darunter auch ein Notarzt und mehrere Rettungswagen.

Es brannten Einrichtungsgegenstände im Flur des 3. OG eines 11-gesch. Wohngebäudes. Durch das schnelle Eingreifen der @Berliner_Fw konnte der Brand sofort gelöscht werden. Kontrolle und Belüftung dauerten noch 1 h an. Verletzt wurde niemand. Einsatz jetzt beendet #EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 5, 2022

Wilhelmstadt: Mehrere Kellerverschläge brennen

Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Einsatz nach Wilhelmstadt (Spandau) ausgerückt. Wie die Behörde auf Twitter mitteilte, brannten in der ersten Etage eines zwölfgeschossigen Wohnhauses mehrere Kellerverschläge auf 100 Quadratmetern. Der Einsatz dauerte mit Brandbekämpfung und Belüftung fünf Stunden. Die Trupps hätten mehrfach abgelöst werden müssen.

Es brannten mehrere Kellerverschläge auf 100 m². Mit Brandbekämpfung und Belüftung dauerte der Einsatz 5h. Trupps mussten mehrfach abgelöst werden. 77 Kräfte der @Berliner_Fw waren am Ort tätig, auch #FF_Staaken #LFW #GW_Hygiene. 24 #PA, 2 C-Rohre wurden eingesetzt #EstuK pic.twitter.com/TroEhkCp4F — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 5, 2022

