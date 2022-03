In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 4. März 2022.

Schöneberg: Schlägerei am U-Bahnhof Innsbrucker Platz

Am U-Bahnhof Innsbrucker Platz in Schöneberg ist es am Donnerstag gegen 15.20 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollen daran bis zu 17 Personen beteiligt gewesen sein. Sechs leicht verletzte Jugendliche im Alter von 14 und 15 gaben gegenüber der Polizei an, dass sie unvermittelt von einer Jugendgruppe angegriffen worden sind. Während der Schlägerei soll ein 14-Jähriger ins Straucheln geraten und ins Gleisbett gestürzt sein. Er habe eine leichte Kopfverletzung erlitten. Eine Gefährdung durch eine einfahrende U-Bahn habe es nicht gegeben.

Während die Verdächtigen noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten, wurden fünf der sechs angetroffenen Jugendlichen von Rettungskräften behandelt. Ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) ermittelt nun zu den Hintergründen und den weiteren Beteiligten der Tat.

Spandau: BVG-Bus macht Notbremsung - Frau verletzt sich schwer

Bei einem Verkehrsunfall in Spandau hat sich am Donnerstagmittag eine 43 Jahre alte Frau schwer verletzt. Die Frau war gegen 12.30 Uhr in einem Bus der Linie M 37 unterwegs, als der Fahrer am Altstädter Ring eine Gefahrenbremsung wegen eines entgegen kommenden Motorradfahrers machen musste, um eine Zusammenstoß zu verhindern. Die 53-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer am Kopf. Sie kam in ein Krankenhaus. Eine 16-Jährige erlitt eine Prellung am Rumpf, sie wurde ambulant versorgt. Die Ermittlungen zu dem Unfall führt ein Fachkommissariat der Polize.

Neu-Hohenschönhausen: Drogen und Waffen bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) sind Drogen, Schreckschuss- und Gaspistolen, ein Elektroschocker sowie ein Schlagring gefunden worden. Zuvor hatte es den Verdacht auf einen Drogenhandel in einer Wohnung an der Ribnitzer Straße gegeben. Daraufhin hatte ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss erlassen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 45 Jahre alte Wohnungsinhaber nicht angetroffen. Die Einsatzkräfte nahmen aber einen 33-Jährigen in der Wohnung fest. Dieser wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Pankow: Rechtsabbieger erfasst Fußgängerin

Bei einem Unfall in Pankow ist eine 80 Jahre alte Frau am Donnerstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein 83 Jahre alter Honda-Fahrer die Seniorin beim Rechtsabbiegen von der Florastraße auf die Berliner Straße erfasst. Durch den Zusammenprall stürzte die Fußgängerin auf die Fahrbahn und erlitt diverse Verletzungen, unter anderem am Kopf. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 (Nord) leitet die Ermittlungen.

