Flughafen BER: Wieder Feueralarm - Teile des Terminals geräumt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 3. März 2022.

Marzahn-Hellersdorf: Unbekannte beschädigen Straßenbahn

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag eine Scheibe einer Straßenbahn stark beschädigt. Ersten Informationen zufolge hatten die Täter an der Haltestelle Landsberger Chaussee/Zossener Straße in Marzahn-Hellersdorf eine Türscheibe einer Tram beschädigt. Sie traten mehrfach gegen die Tür. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hohenschönhausen: Autofahrerin biegt ab und verletzt Radfahrer

Ein 76 Jahre alter Radfahrer hat am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Hohenschönhausen schwere Verletzungen erlitten. Der Polizei zufolge fuhr eine 42-Jährige in ihrem Auto gegen 15.45 Uhr auf dem Nordring und soll nach rechts in die Hohenschönhausener Straße abgebogen sein. Dabei erfasste ihr Wagen den Radfahrer, der auf dem Radweg Richtung Gehrenseestraße unterwegs war. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Altglieniecke: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer hat am Mittwochnachmittag bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei fuhr der Mann mit seiner Yamaha gegen 15 Uhr auf der A113 Richtung Süden, als er am Tunnelausgang Altglienicke auf der linken Spur auf einen vor ihm fahrenden VW aufgefahren sein soll. Der 26-Jährige stürzte und brach sich beide Arme. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Moabit: Mann verliert Kontrolle über sein Auto und rammt drei weitere

Bei einem Verkehrsunfall in Moabit sind am Mittwochnachmittag in Moabit vier Autos beschädigt und ein Mensch verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 86-Jähriger gegen 16.20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Beusselstraße an der Kreuzung zur Hutten- / Turmstraße gehalten. Beim Anfahren soll sich das Auto selbstständig gemacht und ohne Zutun des Fahrers beschleunigt haben. Der 86-Jährige, in dessen Auto auch sein 21-jähriger Enkel saß, rammte zunächst ein vor ihm fahrendes Auto. Dessen Fahrer fuhr den Wagen an den Straßenrand. Der Mercedes allerdings beschleunigte weiter und fuhr Richtung Stadtautobahn. Dabei kollidierte der Wagen noch mit zwei weiteren Autos, deren Fahrer unverletzt blieben. Erst danach blieb der Mercedes mit Totalschaden stehen. Der 86-Jährige wurde vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes wurde für ein technisches Gutachten sichergestellt.

Märkisches Viertel: Motorroller auf Hinterhof brannte

Auf einem Hinterhof an der Treuenbrietzener Straße im Märkischen Viertel stand am Mittwochabend ein Motorroller in Flammen. Ein Anwohner bemerkte den Brand gegen 21.20 Uhr und rief die Feuerwehr. Ein Hausmeister zog den Roller, der dicht vor der Hauswand stand, weg und begann mit den Löscharbeiten. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Zudem soll einige Häuser weiter zeitnah eine Abdeckplane für Motorräder in Brand gesetzt worden sein. Ein 25-Jähriger sah das noch rechtzeitig und löschte die Flammen mit Wasser, bevor sie auf nahe Motorräder übergreifen konnten.

Kreuzberg: Zwei Taschendiebe festgenommen

Zivilpolizisten haben am Mittwochnachmittag in Kreuzberg zwei erfolglose Taschendiebe beobachtet und schließlich festgenommen. Zunächst sahen sie einen Mann, der bereits polizeibekannt ist und sich wiederholt für das Eigentum der anderen Fahrgäste zu interessieren schien. Er setzte mehrfach zum Diebstahl an, ließ es dann aber doch immer wieder. Schließlich traf der 38-Jährige auf einen 20 Jahre alten Bekannten. Dieser näherte sich kurz darauf einer 29-Jährige und versuchte erfolglos, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Dabei griff der 38-Jährige zu und stahl ihr das Handy aus der Jackentasche. Allerdings bemerkte die Frau das und entriss dem Täter das Handy wieder. Die Täter flohen nun - allerdings direkt in die Arme der Beamten. Beide wurden in einen Polizeigewahrsam gebracht und schließlich dem Landeskriminalamt überstellt.

Prenzlauer Berg: Mann prellt Zeche und uriniert gegen Friedhofstor

Ein 50-Jähriger soll am Mittwochnachmittag in Prenzlauer Berg die Zeche geprellt, den Holocaust geleugnet und gegen ein Friedhofstor uriniert haben. Die Polizei war zunächst zu einem Bistro in der Pappelallee gerufen wordne, weil der Mann dort die Rechnung nicht beglichen haben soll. Zeugen sagten zu dem, der Mann habe vor Eintreffen der Polizei vor dem benachbarten Friedhofspark lautstark den Holocaust geleugnet und anschlißend gegen das Tor des Friedhofs uriniert. Die Beamten stellten den Mann zu Rede, der sehr aggressiv gewesen sein soll. Eine Atemalkoholmessung ergab 0,7 Promille.

Bernau: Brandstiftung in Mehrfamilienhaus - Festnahme

In Bernau (Barnim) bei Berlin ist im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Brand gelegt worden. Fünf Mieter mussten wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Feuerwehr gelang es, den Brand am Mittwochabend unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Bis auf eine Person konnten alle Bewohner daraufhin wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach Angaben der Polizei sei ein Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen worden. Die genaue Brandursache sowie ein Motiv waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.

Kreuzberg: Drei Autos brennen

In der Baruahter Straße in Kreuzberg brannten drei Autos.

Foto: Morris Pudwell

In Kreuzberg sind am frühen Donnerstagmorgen mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Ersten Angaben zufolge musste die Feuerwehr drei Pkw in der Baruther Straße löschen. Die Fahrzeuge brannten trotz der Löschmaßnahmen aus.