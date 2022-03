Flughafen BER: Wieder Feueralarm - Teile des Terminals geräumt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 2. März 2022.

Spandau: Mann schießt mit Schreckschusspistole auf Handwerker

Ein 29-Jähriger hat am Dienstagvormittag in einer Wohnung an der Altonaer Straße in Spandau mit einer Schreckschusspistole auf einen Handwerker (63) geschossen. Letzterer arbeitete mit zwei Kollegen in einer Wohnung im Erdgeschoss. Nach einer Pause im Innenhof kehrten sie an ihren Arbeitsort zurück, um dem Wohnungsinhaber mitzuteilen, dass sie nun weiterarbeiten würden. Daraufhin schoss der 29-Jährige mehrmals auf den 63-Jährigen. Die Handwerker flüchteten aus der Wohnung und alarmierten die Polizei. Die nahm den offensichtlich betrunkenen Mann in Gewahrsam. Beim Handwerker blieb ein Knalltrauma zurück.

Die Wohnung gehört laut Polizei der Mutter des Schützen. Letztere sei zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort gewesen. Zunächst war unklar, ob die Mutter oder der 29-Jährige die Handwerker gerufen hatte. Einem Polizeisprecher zufolge ging es bei den Bauarbeiten um die Installation eines neuen Hauptverteilers.

Wedding: Frau beim Einkaufen rassistisch beleidigt

Eine 52-Jährige ist am Dienstagabend in Wedding rassistisch beleidigt worden. Die Frau hatte ein Lebensmittelgeschäft an der Müllerstraße gegen 21.30 Uhr betreten, als ein 45-Jähriger sie zunächst beleidigte und aufforderte, in ihr Land zurückzukehren. Ein 44-Jähriger sprach den Mann auf sein Verhalten an, worauf dieser beiden Mittelfinger gezeigt habe, so die Polizei. Beide seien in Kamerun geboren und deutsche Staatsangehörige, teilte die Polizei weiter mit. Polizisten nahmen die Personalien des 45-Jährigen auf.

Reinickendorf: Autofahrer erfasst Frau (87) beim Ausparken

Beim Ausparken hat ein Autofahrer am Dienstagmittag in Reinickendorf eine Frau erfassst. Gegen 12.15 Uhr fuhr der 44-Jährige an der Quäkestraße seinen Audi rückwärts aus der Parklücke. Dabei übersah er die 87 Jahre alte Fußgängerin, die bei dem Zusammenstoß stürzte und sich schwer an Bein und Kopf verletzte. Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.

Lichtenberg: Mieter erleidet Rauchgasvergiftung

Am Dienstagnachmittag wurde ein 59-jähriger Mieter in Lichtenberg nach einem Brand in seiner Wohnung in der Dankwartstraße in Lichtenberg mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten mussten alle anwesenden Mieterinnen und Mieter das Wohnhauses verlassen.

Zehlendorf: Mann mit Kinderwagen von Autofahrer beim Abbiegen angefahren

Am Dienstagabend hat ein Autofahrer beim Abbiegen vom Teltower Damm in die Leo-Baeck-Straße in Zehlendorf einen Fußgänger übersehen, der dort gerade bei grünem Ampellicht mit einem Kinderwagen unterwegs war. Beim Zusammenstoß kippte der Kinderwagen auf die Seite. Das einjährige Kind fiel auf die Fahrbahn. Kind und Autofahrer blieben unverletzt. Der Vater des Jungen erlitt einen offenen Bruch am Knöchel sowie eine Schürfwunde am Kopf. Zeugen versorgten ihn. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Köpenick: Brand eines Rollers breitet sich aus

In der Nacht zum Mittwoch brannte auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Glienicker Straße in Köpenick ein Roller. Feuerwehrleute konnten nicht verhindern, dass das Feuer auf ein Zweirad daneben und auf Baumaterialien eines benachbarten Handwerkbetriebs übergriff. Es wurde niemand verletzt. Zeugen hatten zwei Unbekannte gesehen, die in Richtung Adlershof flüchteten.

Staaken: Autofahrer fährt in Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Am Dienstagmittag fuhr ein Mann (48) auf dem Seegefelder Weg in Spandau in Richtung Seegefelder Straße. Wegen gesundheitlicher Probleme kam er an der Einmündung zur Hamburger Straße mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr, wo ein entgegenkommendes Auto nicht mehr ausweichen konnte. Der 48-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos (63) sowie dessen Mitfahrerin (9) blieben unverletzt.

Potsdam: Nach Tötung einer Frau ermittelt die Staatsanwaltschaft

Nach dem Tod einer Frau in Potsdam-Waldstadt hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Es werde weiter wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt, sagte ein Sprecher der Behörde. Weitere Angaben machte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Die Frau war nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag getötet worden. Eine weitere Frau liege schwer verletzt im Krankenhaus. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich der Mann und die beiden Frauen. Der mutmaßliche Täter war demnach ebenfalls verletzt und wurde von Rettungskräften behandelt.

Zeugen hatten die Polizei wegen einer Gewalttat in der Straße Am Schlangenfenn der Waldstadt alarmiert. Die Polizei vernahm den Mann den Angaben zufolge vor Ort. Der Tatort wurde abgesperrt, Kriminalisten wurden mit der Spurensicherung beauftragt. Weitere Informationen sollten aus ermittlungstaktischen Gründen sowie zum Schutz von Persönlichkeitsrechten zunächst nicht veröffentlicht werden.