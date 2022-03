Flughafen BER: Wieder Feueralarm - Teile des Terminals geräumt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 1. März 2022.

Flufghafen BER: Nach Feueralarm Teile des Terminals geräumt

Am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld mussten zahlreiche Menschen nach einem Feueralarm am frühen Dienstagabend das Terminal verlassen. Gebrannt hat es einem Flughafensprecher zufolge aber nicht, inzwischen sei alles wieder im Plan. Nach dem Alarm seien Teile des Terminals kurz nach 18 Uhr geräumt worden, sagte der Sprecher, „die Check-in-Halle und die darunter liegende Ankunftsebene und die Verteilerebene, wo man vom Bahnhof in den Flughafen kommt“. Dann sei die Feuerwehr gekommen, habe aber festgestellt, dass es nicht gebrannt und auch keine Gefahr bestanden habe, sagte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Warum der Alarm ausgelöst wurde, sei ihm nicht bekannt. „Im Terminal haben sich sicher mehrere Hundert Menschen aufgehalten. Die mussten auf der Landseite dann raus“, so der Flughafensprecher weiter. Ob und wie viele von ihnen ihren Flug verpasst hätten, sei ihm nicht bekannt. „Jetzt ist alles wieder im Plan. Das hat insgesamt eine gute halbe Stunde gedauert und hat keine Auswirkungen mehr.“

Potsdam: Frau stirbt nach schwerer Körperverletzung

In Potsdam ist nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag eine Frau getötet worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, eine weitere Frau liege schwer verletzt im Krankenhaus, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen kannten sich der Mann und die beiden Frauen. Der mutmaßliche Täter war demnach ebenfalls verletzt und wurde von Rettungskräften behandelt. Der Tatort wurde abgesperrt und Kriminalisten mit der Spurensicherung beauftragt.

Zeugen hatten die Polizei wegen einer Gewalttat in der Straße Am Schlangenfenn in der Potsdamer Waldstadt alarmiert. Die Polizei hat den Mann den Angaben zufolge vor Ort vernommen. Weitere Informationen sollen aus ermittlungstaktischen Gründen sowie zum Schutz von Persönlichkeitsrechten nicht veröffentlicht werden. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion West ermittelt zu einem Tötungsdelikt.

Gesundbrunnen: Gruppe greift zwei Heranwachsende an

Eine fünfköpfige Gruppe hat Montagabend laut Polizei in Gesundbrunnen (Mitte) zwei junge Männer angegriffen. Gegen 18.40 Uhr soll es an der Schwedterstraße/Osloer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 18-Jährigen und fünf unbekannten Männern gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen ging dem Vorfall eine verbale Auseinandersetzung voran, in der die Heranwachsenden beleidigt wurden. Anschließend sollen die Verdächtigen die jungen Männer mit Pfefferspray besprüht und mit Steinen beworfen haben. Beide erlitten Augenreizungen.

Zeugenaussagen zufolge trugen die Verdächtigen ein großes Messer und einen Morgenstern bei sich. Einer der beiden Heranwachsenden erlitt eine Stichverletzung im Oberkörper und wurde mit schweren Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Prenzlauer Berg: Straßenbahn erfasst 66-Jährigen

In Prenzlauer Berg ist am Montagabend ein Mann von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Der 66-Jährige soll nach bisherigen Erkenntnissen gegen 22.50 Uhr die Straße Prenzlauer Allee überquert haben, als eine von der Sredzkistraße in Richtung Wörther Straße fahrende Tram der Linie M2 ihn erfasste. Der Mann fiel gegen ein Geländer eines Wegübergangs und erlitt schwere Verletzungen am Kopf. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.