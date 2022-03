S-Bahn Berlin: Schlafendem Fahrgast Handy geklaut - Festnahme

Berlin. In Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg) ist am Abend des 6. Januar 2022 ein junger Mann niedergestochen worden. Zwei junge Männer (beide 20 Jahre alt) waren gegen 19 Uhr von der Bahnhofstraße aus kommend die Briesingstraße entlanggelaufen. In Höhe des Pfarrer-Lütkehaus-Platzes gerieten die beiden mit zwei Unbekannten in Streit, bei dem es zu gegenseitigen Beleidigungen kam. Die beiden griffen den jungen Mann an und fügten ihm schwere Stichverletzungen am Oberkörper und im Gesicht zu.

Dem 20-Jährigen und seinem Begleiter gelang die Flucht, sodass weitere Angriffe vermieden wurden. Er wurde danach in ein Krankenhaus gebracht.

Die bisher unbekannten Täter flüchteten in Richtung S-Bahnhof Lichtenrade. Sie hielten sich vor der Auseinandersetzung auf dem Gehweg vor der Salvator-Kirche auf dem Pfarrer-Lütkehaus-Platz zusammen mit zwei jungen Frauen mit dunklen langen Haaren auf. Die beiden Frauen blieben während der Auseinandersetzung zurück, flüchteten dann aber gemeinsam mit den Angreifern.

Die Ermittler beim Landeskriminalamt suchen nach weiteren Zeuginnen und Zeugen. Personen die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der 7. Mordkommission zu melden.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat am 6. Januar 2022 am Ort Beobachtungen zur Tat gemacht?

Wer hat in Tatortnähe zwei junge Männer in Begleitung von zwei jungen Frauen gesehen?

Wer hat Fotos bzw. Videos vom Tatgeschehen aufgenommen?

Wer kann sonst Angaben zur Tat machen?

Hinweise richten Sie bitte an die 7. Mordkommission beim Landeskriminalamt an der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664-911777, per Mail an lka117@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.

