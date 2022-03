Berlin: Razzia im Clan-Milieu - Polizei mit mehreren Festnahmen

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben am Morgen fünf Haftbefehle vollstreckt. Zu dem Einsatz kam es in Kreuzberg und Wedding.

Berlin. Bei einer Razzia im Berliner Clan-Milieu sind am Dienstagmorgen fünf Männer im Alter zwischen 21 und 27 Jahren festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, wurden bei der Aktion außerdem sieben Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Die richterlich angeordneten Maßnahmen wurden der Mitteilung zufolge in mehreren Räumlichkeiten durchgeführt, etwa im Graefekiez in Kreuzberg und an der Wollankstraße in Wedding. Weitere Durchsuchungen gab es in Schöneberg und an der Karl-Marx-Straße in Neukölln. Insgesamt waren nach Behördenangaben 130 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz.

Den Durchsuchungen und Festnahmen waren laut Mitteilung intensive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und einer Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion 5 vorangegangen. Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Ermittlern um polizeibekannte Männer. Sie seien im Bereich der Clan-Kriminalität tätig gewesen und stammen den Angaben zufolge aus einer arabischen Großfamilie. Laut Polizei wird ihnen Freiheitsberaubung und schwere räuberische Erpressung vorgeworfen.

Herausgabe von Geld mit Messern erzwungen

Ursache für die Ermittlungen war den Angaben zufolge ein Vorfall vom Dezember vergangenen Jahres. Die nunmehr Festgenommenen sollen dabei am 29. Dezember in der Potsdamer Straße einen 32 Jahre alten Mann gezwungen haben, ihnen in eine Wohnung an derselben Straße zu folgen. Dort sollen sie den 32-Jährigen geschlagen und mit Messern bedroht sowie die Herausgabe einer fünfstelligen Bargeldsumme gefordert haben. Nachdem der Erpresste den Beschuldigten Geld übergeben hatte, sollen sie ihn wieder freigelassen haben.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten laut Mittelung von Polizei und Staatsanwaltschaft neben Beweismitteln auch Drogen. Ein Ermittlungsrichter verkündete den Verhafteten die von der Staatsanwaltschaft Berlin beantragten Haftbefehle.

In Berlin war es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu Großeinsätzen gegen die Clan-Kriminalität gekommen. Zu einer größeren Razzia kam es etwa Mitte Dezember, als Ermittler eine Gefängniszelle und Privatwohnungen an der Graefestraße in Kreuzberg und an der Katzlerstraße in Schöneberg sowie Shishabars und mehrere Autos durchsuchten. Nur wenige Tage zuvor war es zu Durchsuchungen im Berliner Clan-Milieu im Zusammenhang mit einem spektakulären Bank-Einbruch in Hamburg gekommen.

Für große Aufmerksamkeit sorgte zudem der Prozess gegen Berliner Clan-Mitglieder im Fall des Juwelen-Diebstahls aus dem Grünen Gewölbe in Dresden. Auf der Anklagebank sitzen sechs Mitglieder der Großfamilie Remmo aus Berlin-Neukölln – ein arabischstämmiger Clan.

Kriminelle Mitglieder verschiedener Großfamilien fallen etwa durch Erpressung, Überfälle, Drohungen, in Einzelfällen auch Tötungsdelikte auf. Sie waschen nach Einschätzung der Polizei im großen Stil Geld, investieren in Immobilien und Autos. Und sie gehen auf Beutezüge. Je spektakulärer, desto wahrscheinlicher stecken Clan-Mitglieder dahinter – so scheint es zumindest.

Berlins damalige Innensenator Andreas Geisel (SPD) reagierte auf die Auswüchse der Clan-Kriminalität in der vergangenen Legislaturperiode mit einem Fünf-Punkte-Plan. Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und Linke das Wort „Clan-Kriminalität“ hingegen vermieden. Stattdessen ist in der Vereinbarung nur von organisierter Kriminalität die Rede.

Lesen Sie auch: Juwelendiebstahl in Dresden: Die Gier der Clans nach Gold