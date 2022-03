Polizei: Behörden-Mitarbeiter mit Reizgas attackiert

Neuruppin. Ein Mann soll in einem Jobcenter in Neuruppin einen Wachmann und zwei Angestellte mit Reizgas attackiert und leicht verletzt haben. Einem Angestellten habe der 52 Jahre alte Verdächtige am Montagmorgen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin zuvor noch ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Behördenmitarbeiter wurden demnach verletzt in eine Klinik gebracht. Der Sicherheitsmann setzte seinen Dienst fort. Gegen den mutmaßlichen Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Nach Angaben der Polizei soll der Verdächtige keinen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Eine Befreiung von der Tragepflicht habe er zwar besessen - vorzeigen wollte er sie den Angaben zufolge jedoch nicht. Das Gebäude verlassen wollte der Mann demnach ebenfalls nicht. Als der 61 Jahre alte Wachmann und die Mitarbeiter im Alter von 51 und 55 Jahren den Verdächtigen hinausschieben wollten, sei es zu dem Angriff gekommen.

