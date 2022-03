S-Bahn Berlin: Schlafendem Fahrgast Handy geklaut - Festnahme

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 28. Februar 2022.

Bus-Unfall in Pankow: 81-Jährige stürzt - Lebensgefahr

Eine 81-Jährige befindet sich in Lebensgefahr, nachdem sie in einem BVG-Bus infolge eines Verkehrsunfalls in Pankow gestürzt ist. Wie die Polizei mitteilte, kam am Montagmorgen gegen 10.20 Uhr auf der Berliner Straße zu einer Kollision zwischen dem Bus der Linie 50 und dem Auto einer 71-Jährigen. Die Frau wechselte laut Polizei auf die Busspur und stieß dort mit dem Bus zusammen. Der 50 Jahre alte Busfahrer soll noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet und versucht haben, nach links auszuweichen, habe den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Durch die Bremsung stürzten im Bus eine 20- und eine 81-jährige Frau. Letztere kam mit mehreren, auch inneren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 20-Jährige und die Autofahrerin konnten nach ambulanten Behandlungen im Krankenhaus bereits wieder entlassen werden. Der Busfahrer lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die Berliner Straße war zwischen Hadlichstraße und Breite Straße in beide Richtungen für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Ziesar: Lkw-Fahrt mit über vier Promille - Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Mit über vier Promille Alkohol im Blut ist ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn 2 bei Ziesar (Landkreis Potsdam-Mittelmark) mit seinem Laster von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Angaben der Polizei vom Montag zufolge verlor der Mann, dessen Alter zunächst nicht bekannt war, am Sonntagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin kam er beim Auffahren auf die Tankstelle des Rasthofes Buckautal Nord nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit der Leitplanke zusammen.

Dann streifte das Fahrzeug des Mannes laut Polizei einen mit mehreren Fahrzeugen beladenen Autotransporter. Schlussendlich kippte der Lkw auf die Seite und rutschte quer über die Fahrbahn. Dabei stieß der Wagen noch mit einem parkenden Lastwagen zusammen und blockierte die gesamte Zufahrt zur Raststätte, wie es hieß. Nachdem Rettungskräfte anmerkten, dass der Mann sehr stark nach Alkohol riechen würde, wurde ein Alkoholtest bei dem Mann durchgeführt.

Neuruppin: Behörden-Mitarbeiter laut Polizei mit Reizgas attackiert - drei Verletzte

Ein Mann soll in einem Jobcenter in Neuruppin einen Wachmann und zwei Angestellte mit Reizgas attackiert und leicht verletzt haben. Einem Angestellten habe der 52 Jahre alte Verdächtige am Montagmorgen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin zuvor noch ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Behördenmitarbeiter wurden demnach verletzt in eine Klinik gebracht. Der Sicherheitsmann setzte seinen Dienst fort. Gegen den mutmaßlichen Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Nach Angaben der Polizei soll der Verdächtige keinen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Eine Befreiung von der Tragepflicht habe er zwar besessen - vorzeigen wollte er sie den Angaben zufolge jedoch nicht. Das Gebäude verlassen wollte der Mann demnach ebenfalls nicht. Als der 61 Jahre alte Wachmann und die Mitarbeiter im Alter von 51 und 55 Jahren den Verdächtigen hinausschieben wollten, sei es zu dem Angriff gekommen.

Hennigsdorf: Ladekran kracht gegen Brücke - Etwa 100 000 Euro Schaden

Der Ladekran eines Lastwagens hat in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) eine Eisenbahnbrücke beschädigt. Durch die Kollision wurde das Brückenwerk am Montagmorgen verschoben und ist gegenwärtig nicht mehr befahrbar, wie die Polizei mitteilte. Ein Polizeibeamter, der sich für die Unfallaufnahme auf die Brücke begeben hatte, stürzte den Angaben zufolge beim Abstieg drei Meter in die Tiefe. Der 58-Jährige kam in eine Klinik. Er sei leicht verletzt worden und habe das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen, hieß es.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 61 Jahre alte Lastwagenfahrer vor dem Unfall zwei Container verladen haben. Den Kran soll er danach nicht ordnungsgemäß eingefahren, sondern vorschriftswidrig auf den Containern abgelegt haben. Beim Durchfahren unter der Brücke kam es dann den Angaben zufolge zum Zusammenstoß.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Der Ladekran sei erheblich beschädigt worden. 300 Liter Hydraulikflüssigkeit seien aus einer beschädigten Leitung getreten. Für die Abbindung habe ein Spezialunternehmen beauftragt werden müssen. Auf der beschädigten Brücke habe sich das Privatgleis einer Firma aus Hennigsdorf befunden. Eine Brücke der Deutschen Bahn, die sich unmittelbar dahinter befindet, sei nicht beschädigt worden.

Ahrensfelde: Schlafende in der S-Bahn bestohlen - Festnahme

Bundespolizisten haben am Sonnabendmorgen einen 31-Jährigen am S-Bahnhof Ahrensfelde festgenommen, der zuvor einen Reisenden bestohlen haben soll. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hätten zivile Einsatzkräfte gegen 3.45 Uhr beobachtet, wie der Dieb einen schlafenden 20-Jährigen in einer am S-Bahnhof stehenden S-Bahn der Linie S7 abgetastet und ihm dessen Smartphone aus der Jackentasche entwendet haben soll. Als der 31-Jährige vom Tatort flüchten wollte, stoppten ihn die Einsatzkräfte. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden die Beamten das gestohlene Smartphone und gaben es dem 20 Jahre alten Diebstahlsopfer zurück. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls gegen den bereits polizeibekannten 31-Jährigen ein. Erst am Wochenende hatte die Bundespolizei vor einer hinterhältigen Masche von Smartphone-Dieben in der Berliner S-Bahn gewarnt. Die Täter würden Reisenden ihre Handys kurz vor der Abfahrt am Bahnhof aus der Hand reißen und dann aus den Türen entkommen.

Spandau: Raser mit Tempo 108 erwischt - nur 50 km/h erlaubt

Mit 108 Kilometern pro Stunde statt dem erlaubten Tempo 50 ist ein Mann mit seinem Auto durch Spandau gefahren. Die Polizei stoppte den Raser am Sonntag, wie am Montag bei Twitter mitgeteilt wurde. Auf den Mann kommen eine Geldstrafe von 560 Euro, zwei Monate Führerscheinentzug sowie Punkte in Flensburg zu.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 28, 2022

Hellersdorf: Jugendliche bewerfen U-Bahn mit Steinen

Jugendliche haben am Sonntagabend von einer Fußgängerbrücke an der Kastanienallee in Hellersdorf aus eine U-Bahn der Linie U5 mit Steinen beworfen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Zug vom U-Bahnhof Hellersdorf in Richtung U-Bahnhof Cottbusser Platz. Durch den Aufprall der Steine wurde die Frontscheibe beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an.

Reinickendorf: Türen und Fenster mit Stahlkugeln zerstört - Festnahme

Die Polizei hat ein 46-Jährigen ermittelt, der im vergangenen Jahr mehrfach ein Wohnkomplex in Reinickendorf angegriffen haben soll. Dem Mann wird laut Polizei vorgeworfen, seit dem 1. September 2021 bis Mitte Januar dieses Jahres mit einer Schleuder Stahlkugeln in Murmelgröße auf Fenster und Türen des Gebäudes an der Kienhorststraße geschossen zu haben. In diesem Zusammenhang werden ihm insgesamt sieben versuchte gefährliche und drei einfache Körperverletzungen sowie 30 Sachbeschädigungen mit einem Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro zur Last gelegt.

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 46-Jährigen, die sich ebenfalls in dem beschossenen Wohnkomplex befindet, konnten die Beamten umfangreiches Beweismaterial finden und sicherstellen. Bei der Vernehmung gab der Mann die Taten zu. Als Motiv nannte er unter anderem Langeweile.

Vogelsdorf: Streit nach Überholmanöver - Autofahrerin spuckt andere Frau an

Nach einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 1 bei Vogelsdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) ist es zwischen zwei Frauen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Eine Fahrerin soll die andere angegriffen und ihr ins Gesicht gespuckt haben, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Eine 40-Jährige aus Berlin hatte zuvor versucht, ein langsam fahrendes Auto auf der linken Spur zu überholen. Als die Frau wieder einscheren wollte, gab die andere Autofahrerin jedoch Gas. Die 40-Jährige konnte nur knapp einen Unfall verhindern. Kurz darauf stieg die Fahrerin des langsameren Fahrzeugs aus und bespuckte die 40-Jährige, hieß es weiter.

Daraufhin verfolgte die 40-Jährige die andere Autofahrerin bis in das rund 30 Kilometer entfernt liegende Prädikow. Bei einem erneuten Halt wurde die Autofahrerin ausfällig und beleidigte und trat die 40-Jährige. Als diese die Polizei anrufen wollte, schlug sie ihr das Handy aus der Hand und verletzte sie dabei leicht. Die Polizei ermittelt wegen des Vorfalls von Sonntagvormittag wegen Nötigung, Körperverletzung und Beleidigung.