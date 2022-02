S-Bahn Berlin: Bundespolizei warnt vor hinterlistigen Smartphone-Räubern

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 27. Februar 2022.

Pankow: Toter bei Wohnunmgsbrand

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Pankow haben Rettungskräfte einen toten Menschen geborgen. Am Sonntagmorgen zwischen 8 und 9 Uhr geriet die Wohnung im fünften Stock des sechsstöckigen Hauses in der Binzstraße in Brand, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. „Die Flammen waren schnell gelöscht, aber in der Wohnung wurde eine tote Person gefunden“, sagte der Sprecher. Die Rettungskräfte hätten bereits beim Auffinden den Tod festgestellt.

Die Identität und die Brandursache waren den Angaben zufolge zunächst unklar. Andere Menschen wurden demnach nicht verletzt. Die Feuerwehr habe die Brandstelle an die Polizei für Ermittlungen übergeben.

Schorfheide: Auto prallt gegen Baum

Unfall in der Schorfheide

Foto: Thomas Peise

In Lichterfelde (Schorfheide) ist es am Samstagabend zu einem schwerern Verkehrsunfall gekommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam ein Auto an der Steinfurter Allee aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der verletzte Fahrer wurde von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.