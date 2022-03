Prenzlauer Berg: Mann nach wilder Fluchtfahrt festgenommen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 27. Februar 2022.

Mann nach wilder Fluchtfahrt festgenommen

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 45 Jahre alter Mann am frühen Sonntagmorgen mit seinem Kleinbus mehrere Unfälle in Berlin verursacht. Zeugen waren nach einem ersten Unfall im Stadtteil Prenzlauer Berg aufmerksam geworden. Auch einem Polizisten außer Dienst war das Fahrzeug aufgefallen, das mit gefährlichen Fahrstreifenwechseln, in Schlangenlinien und über rote Ampeln fuhr. Als der uniformierte Polizeibeamte den Mann schließlich auffordern konnte, aus dem Bus auszusteigen, flüchtete er erneut.

In der Folge kam es nach Polizeiangaben wieder zu einigen gefährlichen Situationen und Zusammenstößen, in einem Fall wurde eine Polizistin leicht verletzt. Schließlich stoppte die Besatzung eines Einsatzwagens den Bus und nahm den Fahrer fest. Im Fahrzeug waren kleinere Mengen Drogen. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, weil er den Eindruck machte, psychologische Betreuung zu benötigen.

Der 45-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, Verdachts der Verkehrsunfallflucht, der Nötigung, des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Prenzlauer Berg: Feuerwehr löscht brennendes Auto

Foto: Thomas Peise

Gegen 18 Uhr ging in der Storkower Straße in Prenzlauer Berg ein Auto in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Charlottenburg: Gruppe greift Duo an - Männer mit Messer verletzt

In Charlottenburg hat eine fünfköpfige Gruppe am Sonnabendabend zwei Männer angegriffen. Gegen 20.10 Uhr soll ein 25-jähriger Mann auf dem Gehweg der Nürnberger Straße von einer Männergruppe mit einem Messer attackiert worden sein. Zeugen in einem nahegelegenen Café wurden durch Schreie auf die Situation aufmerksam und zogen den Verletzten in den Laden. Ein 24- Jahre alter Mann erlitt dabei Stichverletzungen an einen Arm. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. Der ältere der beiden Männer wurde wegen seiner lebensbedrohlichen Verletzungen sofort operiert. Der Jüngere wurde nach ambulanter Behandlung entlassen. Den Tatverdächtigen gelang mit einem Auto die Flucht. Während des Einsatzes war die Nürnberger Straße zwischen Tauentzienstraße und Eislebener Straße von 20.30 Uhr bis 23.20 Uhr gesperrt.

Wedding: Zwei schwerverletzte Rollerfahrer bei Unfall

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorroller am Sonnabendabend in Wedding sind ein Mann und eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 37 Jahre alter Rollerfahrer mit seiner 40 Jahre alten Mitfahrerin gegen 20.50 Uhr die Müllerstraße in Richtung Chausseestraße entlang. An der Kreuzung Luxemburger/Müller-/Schulstraße soll es dann während des Wendevorgangs mit einer 41 Jahre alten Autofahrerin zum Zusammenstoß gekommen sein. Durch den Aufprall stürzten der Rollerfahrer und seine Sozia. Rettungskräfte brachten die beiden schwer Verletzten in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin und ihre 17-jährige Tochter blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Müllerstraße gesperrt werden, wovon auch der Linienbusverkehr betroffen war. Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Die Ermittlungen dauern an.

Prenzlauer Berg: Handys geklaut - Festnahme

Polizisten haben am Sonntagmorgen in Prenzlauer Berg drei mutmaßliche Handy-Diebe festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, soll gegen 7.45 Uhr fünf bis sechs Jugendliche zuvor in einen Mobilfunkshop an der Schönhauser Allee eingebrochen sein und dabei mehrere Ausstellungstelefone entwendet haben. Auf ihrer Flucht rannten die jungen Männer laut Polizei dann direkt am Polizeiabschnitt 15 vorbei, dessen Wachbesatzung bereits Kenntnis über die per Funk mitgeteilten Personenbeschreibungen hatte. Die Einsatzkräfte stellten kurz darauf drei Teenager im Alter von 15, 16 und 17 Jahren fest, die zum Teil mehrere Smartphones noch bei sich trugen. Während die beiden Jüngeren zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht wurden, konnte der 17-Jährige seinen Weg nach erfolgter Identitätsfeststellung fortsetzen. Die Ermittlungen - auch zu den von Zeugen beobachteten weiteren Jugendlichen - dauern an.

Pankow: Toter bei Wohnungsbrand

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Pankow haben Rettungskräfte einen toten Menschen geborgen. Am Sonntagmorgen zwischen 8 und 9 Uhr geriet die Wohnung im fünften Stock des sechsstöckigen Hauses in der Binzstraße in Brand, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. „Die Flammen waren schnell gelöscht, aber in der Wohnung wurde eine tote Person gefunden“, sagte der Sprecher. Die Rettungskräfte hätten bereits beim Auffinden den Tod festgestellt.

Die Identität und die Brandursache waren den Angaben zufolge zunächst unklar. Andere Menschen wurden demnach nicht verletzt. Die Feuerwehr habe die Brandstelle an die Polizei für Ermittlungen übergeben.

Spandau: Zwei Jahre altes Kind von Auto angefahren

Bei einem Verkehrsunfall am Sonnabend in Spandau ist ein zweijähriges Kind am Kopf verletzt worden. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen nach sollen der Junge und sein 30 Jahre alter Vater gegen 18.45 Uhr die Fahrbahn der Staakener Straße überquert haben, als ein 66-Jähriger beide mit seinem Auto erfasste. Während der Erziehungsberechtigte am Bein touchiert wurde, geriet sein Sohn unter den Wagen. Rettungskräfte brachten den Zweijährigen in Begleitung seines Vaters in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer, dessen Atemalkoholmessung einen Wert von 0,11 Promille ergab, blieb unverletzt. Polizisten brachten ihn zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam, den er nach Beendigung der Maßnahmen wieder verlassen konnte.

Schorfheide: Auto prallt gegen Baum

Unfall in der Schorfheide

Foto: Thomas Peise

In Lichterfelde (Schorfheide) ist es am Samstagabend zu einem schwerern Verkehrsunfall gekommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam ein Auto an der Steinfurter Allee aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der verletzte Fahrer wurde von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.