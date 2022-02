Berlin: Süßer Hund gefunden - Besitzer meldet sich bei Polizei

Die Polizei Berlin hat in Steglitz einen Hund aufgegriffen. Sie wollte ihn aber schnell wieder loswerden - schon zum Eigenschutz.

Berlin. Die Polizei Berlin hat am Hindenburgdamm, Ecke Gélieustraße eine Hündin eingefangen, die herrenlos herumstreunte. Danach suchte sie dringend ihren Besitzer. Sie "müsste bitte dringend abgeholt werden. Wirklich…", schrieb die Polizei auf Twitter. " Sie hat schon mehrere Herzen gestohlen und ist sich offenbar keiner Schuld bewusst."

Auf unserem #A45 in #lichterfelde) befindet sich gerade diese Fundhündin. Sie wurde am Hindenburgdamm / Gélieustr. aufgelesen und müsste bitte dringend abgeholt werden. Wirklich…



Sie hat schon mehrere Herzen gestohlen und ist sich offenbar keiner Schuld bewusst. 🥰



^tsm pic.twitter.com/C6B8fUndUU — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 25, 2022

Prompt meldeten sich sehr viele vermeintliche Besitzer, die das Tier sofort abholen wollten. Von einigen Nutzern wurde die Hündin zum Berliner Bären umdeklariert, was nach dem Tod der echten Stadtbären Maxi und Schnute vor einigen Jahren nicht die schlechteste Idee wäre.

Als wenn die Hündin noch nicht niedlich genug aussieht, zauberte ein Nutzer noch mehr Kopfkino aus dem Hut: "Herrje, wie sieht die denn erst nach Waschen und Föhnen aus?", fragte er.

Das Tier wurde im Polizeiabschnitt 45 am Augustaplatz 7-8 in Lichterfelde versorgt. Am Nachmittag hatte die Suche ein Ende: Der Besitzer holte "Charlie" ab.

#UPDATE

Das wird jetzt vielen das Herz brechen: Die Fundhündin Charlie wurde von ihrem Herrchen abgeholt.

^tsm https://t.co/wN58edBFzy pic.twitter.com/aAa4bsz8UM — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 25, 2022

Nach der Suchaktion gilt dann wieder: Gassi gehen, Streichelpatenschaften oder Spenden für Hund, Katze und Co - es gibt viele Möglichkeiten, um im Tierheim Berlin zu helfen.

