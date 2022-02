Schuss aus Armbrust löst sich: 20-Jähriger wird getroffen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Eisenhüttenstadt. Ein 19-Jähriger hat einem 20-Jährigen in Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree) mit einer Armbrust ins Bein geschossen - Vorsatz war dies laut Polizei aber nicht. Der 19-Jährige wollte dem 20-Jährigen nach Polizeiangaben am frühen Donnerstagabend seine Armbrust zeigen, als sich ein Schuss versehentlich löste. Der 20-Jährige wurde dabei ins Bein getroffen. Bei weiteren Durchsuchungen wurden in der Wohnung des 19-Jährigen neben der Armbrust noch eine Schreckschusswaffe, Munition und Drogen gefunden.

